Oggi abbiamo approvato, definitivamente, in Senato il Decreto Legge contenente interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

La legge comprende disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ed azioni dirette a implementare l’efficienza delle stesse.

Si rafforza la lotta contro l’assenteismo, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, si prevede per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di video sorveglianza degli accessi.

Sono state previste misure per accelerare le assunzioni, per assicurare il ricambio generazionale ed una migliore organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione che possono, a decorrere dall’anno 2019, procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato reclutando i vincitori di concorsi o dallo scorrimento delle graduatorie vigenti.

Si interviene sulla promozione di programmi di assunzioni delle categorie protette.

Sono introdotte anche modifiche in materia di composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, prevedendo, tra le altre cose, l'istituzione di un apposito Albo nazionale dei componenti delle commissioni.

Si estende la possibilità di mobilità tra le pubbliche amministrazioni anche a personale non dirigenziale

Si pone rimedio ad alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti.

Si istituisce, per il miglioramento dell’efficienza amministrativa, il gruppo denominato “Nucleo della Concretezza”

Si approva il Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni



Stiamo procedendo nella ricostruzione di una Italia migliore







Senatore Arnaldo Lomuti



Movimento 5 Stelle