In relazione al comunicato stampa della UIL sulla delibera 301/2019 e in particolare sul trattamento economico del personale esterno attestato alla segreteria particolare del Presidente Bardi, i competenti uffici della giunta regionale precisano che gli importi previsti per il suddetto personale sono esattamente quelli previsti dalla normativa regionale di riferimento, vale a dire dall'art. 3 comma 2 ter della L.R. 8/1998.

Gli importi indicati nella nota sindacale sono quelli base su dodici mensilità previsti dal CCNL di categoria e non tengono conto di tutte le altre voci (tredicesima mensilità, indennità di comparto e indennità di vacanza contrattuale), nonché degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, correttamente considerati nelle previsioni di spesa indicate in delibera e in linea con i limiti posti dalla contrattazione collettiva e dalla legge.