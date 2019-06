"La montagna ha partorito un topolino”. Non ci potrebbe essere frase più adatta per descrivere quello che è stato un parto lungo e difficoltoso, con quel decantato sviluppo omogeneo, prontamente smentito da un decreto scellerato e fatto male.

Non avevamo dubbi che gli strascichi dei rovinosi anni di mal governo della Basilicata si sarebbero ripercossi ancora e per troppo tempo sui nostri territori e la ZES IONICA ne è la prova.

La Zona Economica Speciale, ottimo volano di sviluppo e grande occasione per attrarre nuovi investitori, si dimostra al suo atto finale quanto mai incompleta e frutto di un perimetro che crea figli e figliastri.

Tra questi “figliastri” anche la nostra Montescaglioso e la sua Zona P.I.P., che da troppo tempo aspettava un’occasione del genere e si vede incredibilmente tagliata fuori.

La zona P.I.P. di Montescaglioso rappresenta uno snodo cruciale trovandosi nel bel mezzo tra Matera e il metapontino, con accesso diretto alla SS. 380, vero punto nevralgico per le comunicazioni e punto di collegamento strategico tra la Basilicata, zona Jonica e porto di Taranto.

Non includere la zona industriale della nostra città in questo perimetro risulta quanto mai deleterio e distruttivo sia per quei pochi “ EROI” di imprenditori che in quella zona hanno investito, sia per le tante opportunità e vantaggi che ne può trarre il territorio.

Una vicenda sulla quale non si può transigere né sorvolare e che con le dovute azioni deve portare ad una rivisitazione del perimetro e premiare tutte quelle zone che meritano di rientrare nel perimetro Zes, dove siamo sicuri che Montescaglioso abbia tutte le carte in regola per farne parte ed essere protagonista di un nuovo processo di sviluppo.

Di qui l’appello ai colleghi amministratori di altri comuni, che già nei giorni scorsi hanno denunciato questa situazione affinché si faccia rete e si mettano in campo azioni congiunte al fine di creare i presupposti per la modifica della zona speciale.

Sono sicuro che il nostro governo Regionale e Nazionale saprà ascoltarci e cercare di dare le giuste risposte ad un territorio troppo volte bistrattato e che può tornare a vedere la luce verso il futuro e non essere vittima dell’ennesimo grave scippo.

L’Opportunità della ZES IONICA è un’occasione unica e rara, che non può essere persa e che deve vedere la ZONA P.I.P. di Montescaglioso finalmente protagonista.



IL VICE SINDACO

DELEGATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Rocco OLIVA