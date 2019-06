“A seguito delle notizie sulle macchie comparse nel Pertusillo la macchina regionale si è immediatamente attivata attraverso l’Arpab (l’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente in Basilicata) per effettuare tutte le analisi che permettano di risalire alle cause e alla natura del fenomeno”. Lo dichiara Gianni Rosa, assessore all’Ambiente della Regione Basilicata.

“Faremo tutto quanto necessario tempestivamente – sottolinea l’esponente della Giunta regionale - e daremo ampia diffusione dei risultati ai cittadini, come già accaduto per il fiume Cavone. Sono consapevole che il tema inquinamento è molto pressante in Basilicata e, per questo, - conclude Rosa - rassicuro i cittadini che qualsiasi dovessero essere i risultati verranno diffusi e, se dovessero risultare criticità, le affronteremo immediatamente”.