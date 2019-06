Apprendiamo con soddisfazione che il Governo ha firmato il decreto d’istituzione della “Zes Jonica” il cui piano strategico comprende anche la Basilicata e nello specifico Galdo di Lauria riconosciuto polo logistico.



La zona economica speciale lauriota rappresenta un nuovo protagonismo per l’area sud di Basilicata per quanto concerne i settori della logistica e dei trasporti. E’ una sfida che il territorio non deve disattendere in quanto le potenzialità reali sono enormi e trainanti per tutti i settori e ne potranno beneficiare tutti indistintamente.



Le imprese grazie alla detassazione e allo snellimento delle procedure amministrative saranno incentivate ad investire sul nostro territorio e questo si tradurrà in occupazione, sviluppo e crescita oltre a tutti i nuovi strumenti e bandi di cui potranno godere.



Un plauso per il lavoro svolto dalla giunta regionale guidata da Marcello Pittella che ha dato impulso e promosso questo percorso ottenendo un risultato tangibile e fondamentale per un nuovo sviluppo del territorio regionale e del Mezzogiorno, tutto ciò è avvenuto anche grazie alla collaborazione fattiva e puntuale delle amministrazioni cittadine lauriote che si sono succedute.



Si esorta il nuovo governo regionale di condividere le scelte sinora portate a compimento, concludere l’iter e di attivare le ZES il più velocemente possibile.