«Esattamente un anno fa giuravo come ministro dell’Ambiente al Quirinale. In un anno abbiamo affrontato tante sfide e anche portato a casa tanti risultati. Dalla lotta ai roghi tossici al riavvio delle bonifiche, dalla battaglia alla plastica monouso alla legge che consente ai pescatori di riportare a terra i rifiuti pescati al mare, dal piano lupo al grande piano Marshall che mette in campo 6,5 miliardi di euro per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico. Centinaia di cantieri per l'ambiente aperti in tutta Italia. I cantieri che servono davvero. Fino al protocollo che firmeremo martedì a Torino con l'istituzione di un fondo da 400 milioni di euro per combattere lo smog. E come si dice in questi casi: il meglio deve ancora venire».



Così il ministro Sergio Costa che su Facebook ha elencato i risultati del primo anno di governo al ministero dell'Ambiente.