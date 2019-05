Si è riunita a Milano il 24 maggio 2019 l’Assemblea dei soci del Gruppo Cooperativo CGM, la più grande rete italiana di imprese sociali, nata nel 1987, la cui base sociale oggi è costituita da 57 consorzi territoriali, distribuiti in tutte le regioni, che coordinano le attività e le iniziative di circa 709 cooperative con oltre 49.700 lavoratori.



L’assemblea, ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione nominando alla guida del gruppo per i prossimi tre anni Giuseppe Bruno che sostituisce Stefano Granata, presidente di CGM dal 2013.



"L'obiettivo da perseguire è quello di allargare sempre di più la nostra comunità, in un'ottica di inclusione e di risposta ai nuovi bisogni emergenti e in una modalità che deve portare a un maggior senso di partecipazione delle persone e a una riconnessione con il bene diffuso" - ha sottolineato Giuseppe Bruno. "Cgm si conferma un luogo di connessione e di generazione di idee stimolanti e attrattive, anche in virtù del processo di innovazione che è stato condotto in questi anni e che continuerà. Il primo obiettivo di questo mandato è costruire un piano di sviluppo partecipato attraverso occasioni di incontro diffuse in tutta Italia. Tra il giugno e l'ottobre prossimo con #CGMontheroad andremo ad incontrare e ascoltare i bisogni territoriali delle cooperative della rete. Questo porterà a un piano di sviluppo e di consolidamento dell’aggregazione delle imprese sociali che sarà restituito nella convention CGM che si terrà a Matera dal 29 al 31 ottobre 2019".



Barese di nascita, Giuseppe Bruno (1969) è da sempre attivo nel mondo della cooperazione. Si avvicina nel 1992 al volontariato in ambito culturale e ambientale con l’associazione Movimento Azzurro della quale ne diventa presidente sino al 2000, e successivamente nel 1997 in ambito socio-assistenziale con l’Associazione L’Albero Azzurro. Nel 1999 fonda la cooperativa sociale Il Puzzle con specifica attenzione all’infanzia e adolescenza della quale ne è stato presidente sino al 2015, mentre nel 2003 si specializza nella gestione di organizzazioni del terzo settore e frequenta il master a Trento in Management in Impresa Sociale e Cooperazione Sociale. Negli anni successivi ha coordinato servizi complessi socio-assistenziali, educativi e sociosanitari. Dal 2010 al 2016 è stato Presidente del Consorzio Reti Meridiane che associa i consorzi di Puglia, Basilicata e Molise. Attualmente è presidente del Consorzio La Città Essenziale. Gestisce le relazioni imprenditoriali ed istituzionali e le attività strategiche di impresa sociale con riferimento ai servizi di welfare e di sviluppo locale.



Ha sviluppato modelli innovativi in ambito energetico, turismo sociale, agricoltura sociale, housing e rigenerazione urbana, tutti finalizzati all'inserimento lavorativo e al sostegno delle comunità. Dal 2010 al 2018 ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente Nazionale Federsolidarietà-Confcooperative con la delega al Mezzogiorno. È consigliere di amministrazione di Inecoop. Dal 2016 è presidente di Confcooperative Basilicata. Dal 2013 al 2019 consigliere di amministrazione del Gruppo Cooperativo CGM e dal 2016 vice Presidente.



Oltre a Bruno, i membri del nuovo cda, che rimarrà in carica fino a maggio 2021 sono: Giusi Biaggi, Andrea Biondello, Francesca Gennai, Stefano Granata, Enrico Pellegrini, Valerio Pellirossi, Palma Silvestri, Massimo Stucchi.