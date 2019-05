La giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli, ha disposto la riapertura dei termini del bando relativo alla Sottomisura 16.8 del Psr Basilicata 2014/2020 per il “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale e strumenti equipollenti”.

Le domande potranno essere presentate unicamente attraverso il portale Sian. Il differimento dei termini ha lo scopo di consentire a tutti gli interessati di partecipare, in quanto il portale aveva registrato precedentemente un blocco legato a persistenti problemi tecnici.

Il nuovo termine di scadenza è fissato in 30 giorni dalla pubblicazione della delibera sul Bollettino ufficiale regionale.