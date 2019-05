All’esito di una campagna elettorale discreta, che ha privilegiato il dialogo diretto con i cittadini delle regioni in cui sono candidata nella lista “Popolari per l’Italia” (gruppo europeo PPE), come indipendente di SMS (Stato Moderno Solidale), è arrivato il momento di affidare agli elettori, cui chiedo un voto convinto ed entusiasta, il successo di un progetto politico di sviluppo sostenibile, fondato sullo stato di diritto con regole semplici, trasparenti e giuste, e con meccanismi di garanzia efficienti, secondo una visione moderna e progredita delle comunità e delle istituzioni, in armonia con la salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone, comprese le libertà civili e politiche, il diritto alla vita, alla salute, al lavoro, alla pari dignità sociale, alla non discriminazione. Progetto da attuare coerentemente a livello locale, nazionale e in sede di Unione europea, con investimenti adeguati, e con un sostanziale protagonismo della leadership delle donne.

La bonifica dei territori dalla criminalità organizzata, e dalla corruzione, indispensabile presupposto per eliminare la povertà e l’arretratezza, lo sviluppo dell’economia, può essere attuata con azioni comuni efficaci.

L’Europa dei cittadini, prossima e solidale, ha bisogno, nei cinque anni a venire, di essere compiuta, e servono talenti, competenze, esperienze e volontà dedicate a ricostruire un sano tessuto umano e sociale, alla pace, alla democrazia e alle libertà, poste a rischio da una pesante crisi economica, morale e istituzionale durata 11 anni, il cui superamento è impegno prioritario.

La mia origine lucana, la mia formazione attuatasi prevalentemente nel Veneto, la mia esperienza professionale di magistrato, di procuratore internazionale e di leader in organizzazioni internazionali, mi hanno consentito di abbattere ogni barriera fisica e morale e mi hanno insegnato ad affrontare con coraggio sfide difficili.

Ringrazio tutti gli elettori che avranno il coraggio, e l’entusiasmo necessari per votarmi, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia e Romagna, dandomi la possibilità di agire efficacemente all’interno delle istituzioni europee, fissando quali obiettivi prioritari comuni lo stato di diritto, lo sviluppo sostenibile, la modernità e la solidarietà e di dare concretezza all’idea che L’Europa siamo noi!





Silvana Arbia



Responsabile SMS, candidata indipendente nella Lista Popolari per l’Italia circoscrizione Meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria) e Nord est (Veneto, Trentino A.A., Friuli V. G., Emilia Romagna)