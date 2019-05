Partirà venerdì 24 il servizio di navette da e per Bari Palese e da e per la stazione di Ferrandina. Negli ultimi giorni sono stati completati tutti i passaggi amministrativi e definiti i dettagli burocratici, al fine di consentire la partenza di un servizio fondamentale per i cittadini del territorio e per i viaggiatori. Le corse relative al collegamento tra Matera e l’aeroporto di Bari Palese saranno in totale 12, quelle che collegano Matera e Ferrandina Scalo saranno invece quattro. La partenza e l’arrivo di tutte le corse saranno in Piazza Aldo Moro. “Esprimo grande soddisfazione per il raggiungimento di un grande traguardo che rappresentava una delle priorità per i collegamenti da Matera all’aeroporto e alla stazione delle Ferrovie dello Stato di Ferrandina – commenta il presidente della Provincia Piero Marrese -. La Provincia ha svolto un ruolo propulsore per trovare una soluzione definitiva e superare alcune difficoltà che hanno ritardato l’avvio del servizio, ottenendo anche un risparmio economico. Un ringraziamento ai tutti coloro che si sono adoperati per sbloccare l’empasse, dagli operatori degli uffici della Provincia al Comune di Matera, dal consorzio appaltante Cotrab alla Regione Basilicata, al ministro per il Sud Lezzi, che si è mostrata vicina alle problematiche del nostro territorio. Un esempio di quanto la sinergia e la collaborazione tra istituzioni funzionino”.