Ultime tappe in Basilicata per Meridione Coast to Coast, il tour elettorale dell’eurodeputato e portavoce M5S Piernicola Pedicini, con cui ha attraversato il mezzogiorno per incontrare cittadini e attivisti e discutere insieme sul programma del M5S per la prossima legislatura europea. Domani nel prosieguo del suo tour in vista delle elezioni europee del 26 maggio, Pedicini sarà a Miglionico, in piazza del Popolo, alle ore 20. Subito dopo raggiungerà Matera, dove in piazza Vittorio Veneto, alle ore 21, incontrerà la cittadinanza, accompagnato dalla portavoce alla Camera Mirella Liuzzi. Domenica, l’eurodeputato sarà a Pisticci alle ore 11,30, in piazza Elettra. Nel pomeriggio sarà a Potenza in Largo Pignatari alle ore 18 e a Ripacandida alle ore 20, in piazza Medaglia d’Oro. Ultimo appuntamento della giornata sarà a Venosa in Piazza Orazio alle ore 21:30.