All'indomani della proclamazione ufficiale da parte della corte d'appello, il neo consigliere regionale di forza Italia Francesco Cupparo rivendica l'importanza del risultato raggiunto come sindaco referente per la redazione della strategia dell'area interna ‘Mercure- alto S... -->continua

20/04/2019 - Confcommercio tendenza per le feste di Pasqua

In vista della lunga sequenza di ponti e festività di primavera la parola d'ordine è "aperti per ferie": a Pasqua saracinesche alzate per il 90% dei ristoranti, a Pasquetta per l'82,2%, mentre il 25 aprile e il 1 maggio la quasi totalità dei pubblici esercizi ...-->continua