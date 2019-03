La giunta regionale ha messo a disposizione dei Comuni una cifra pari ad 1 milione ed 800 mila euro per avviare servizi socioeducativi “Al via le start up nidi di infanzia per tutta la regione Basilicata con un sostegno finanziario di 1 milione e 800 mila euro (Fond... -->continua

I Verdi di Basilicata impegnati nel sostegno al centro sinistra e Carlo Trerotola candidato presidente nelle elezioni per il rinnova del consiglio regionale della Basilicata organizzano per il giorno 21 marzo alle ore 11,20 presso il Caffè Vittorio Veneto a Ma... -->continua

In merito all’ atto di sospensione del pagamento di alcune spettanze dei lavoratori dipendenti dell'ASM adottato dalla dalla Direzione Generale dell'ASM ha adottato un "nelle more della ricezione di un parere richiesto all'ARAN". ll sottoscritto Achille SP... -->continua

"Per correggere la rotta e riproporre il segno più per l’economia italiana, occorre rilanciare gli investimenti, cose che voi non avete fatto nella Legge di Bilancio. E farlo soprattutto al Sud, nel Mezzogiorno. Perché avete frenato l’implementazione delle Zo... -->continua