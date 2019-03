Con una Cerimonia svoltasi qualche giorno fa in occasione del primo Ecoforum Regionale sull’Economia Circolare dei Rifiuti organizzato da Legambiente Basilicata, la Città di Montescaglioso è stata insignita del Premio Comuni Ricicloni 2018 (dati anno 2017). Grazie al lavoro ed alle attente campagne di sensibilizzazione messe in campo dall’Assessore Monica Ditaranto prima e Cosimo Mongelli successivamente, dall’Osservatorio Ambientale Comunale e dalla ditta ProgettAmbiente, l’indice di differenziazione è risultato pari al 69.6% con un trend positivo del 13.2% rispetto all’anno 2016. Inoltre, sempre in questi giorni, è pervenuto il dato riferito alla raccolta degli oli vegetali esausti per l’anno 2018, che ha registrato un conferimento a Montescaglioso pari a circa 900,00 kg.

Un ottimo risultato che premia gli sforzi dei cittadini, a cui va il maggiore ringraziamento, per aver recepito fin da subito l’importanza rivestita dalla raccolta differenziata. Chiunque, con le proprie azioni, si rende protagonista del futuro della Comunità; l’ambiente riveste una imprescindibile tematica su cui lavorare sempre.

Fa ben sperare il fatto che solamente pochi giorni fa si è tenuto lo Sciopero Mondiale per il Clima ed il Futuro per chiedere maggiori politiche per il miglioramento delle politiche ambientali a cui hanno partecipato oltre un milione di persone solamente in Italia.



IL SINDACO

Vincenzo ZITO