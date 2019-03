“Dare garanzie di sicurezza ai residenti di contrada Botte di Potenza, come quelli di altre aree della regione esposti da fonti di inquinamento elettromagnetico, deve diventare una delle priorità da affrontare ad opera del nuovo Consiglio Regionale nell'ambito del rinnovato e più incisivo impegno a favore dell’ambiente e della salute dei cittadini”.

Lo afferma Francesco Pagano, candidato Idea- Un’Altra Basilicata sottolineando che ci sono almeno due azioni da mettere in campo: la riorganizzazione dell’Arpab perché adegui il sistema di controllo attraverso la massima trasparenza e soprattutto ridia fiducia ai cittadini; l’adozione di un piano regionale tecnico-normativo che permetta ai comuni di stabilire le aree per le installazioni di nuovi impianti.

I Comuni non possono essere lasciati soli, tra l’altro, senza disporre di personale tecnico adeguato al controllo. La tutela dell’ambiente, come ci chiedono i ragazzi che hanno manifestato ieri in numerosi centri lucani oltre che in tutta Europa – dice Pagano – non può più rappresentare un impegno marginale o magari di cui ricordarsi in occasione di eventi, manifestazioni e petizioni popolari (come nel caso dei cittadini di contrada Botte a Potenza).

La politica del cambiamento a cui guardo è fatta di meno ambientalismo di maniera e più fatti.

Francesco Pagano