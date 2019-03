Dopo la partecipatissima assemblea che si è svolta in val d’Agri presso all’Hotel Sirio e che ha avuto ad oggetto alcune delle questioni più sentite dalla popolazione locale, dal petrolio alla sanità pubblica, il candidato alla Presidenza della Regione Basilicata Valerio Tramutoli oggi pomeriggio sarà a Policoro, ospite di Gianni Fabbris di “Altragricoltura” e degli attivisti del “Comitato Terre Joniche” per il confronto pubblico dal titolo “Isola Felice? La Basilicata, primo baluardo dell’antimafia”, con il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, i candidati consigliere Katya Madio, Giuseppe Miolla e il presidente del circolo Arci di Nova Siri, Vincenzo Montagna, che avrà al centro della discussione i diritti dei cittadini e l’economia trasparente, per costruire una Basilicata nemica delle mafie e libera dal malaffare. L’incontro è in programma alle ore 18 nella sala padre Miozzi di Policoro, in via Siris. Accompagnato da alcune delle candidate e alcuni dei candidati consiglieri della sua lista per le prossime elezioni regionali del 24 marzo, “La Basilicata Possibile”, domattina alle 12 Tramutoli sarà presente all’incontro organizzato da Giuseppe Miolla in piazza Elettra a Marconia di Pisticci per ascoltare e parlare a cittadini e sostenitori e nel pomeriggio alle 17,30 presso il “Mushroom” di Venosa parteciperà ad un altro appuntamento elettorale con simpatizzanti e candidati de “La Basilicata Possibile”.



Valerio Tramutoli

Candidato Presidente per La Basilicata Possibile alle elezioni regionali del 24 marzo 2019