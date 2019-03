Non so se la “svolta verde” annunciata dall’a.d. Eni Descalzi nel giorno della grande marcia dei ragazzi è casuale e se è solo un annuncio di propaganda. Ma per la Val d’Agri e la Basilicata è una speranza che conferma la nostra visione sul dopo petrolio. In sintesi Descalzi parla di 3 miliardi di euro di investimenti finalizzati alla svolta verde di cui 1,4 miliardi sosterranno lo sviluppo delle energie rinnovabili a servizio degli impianti del gruppo ma anche destinati ad alimentare la rete elettrica. Non possiamo che guardare con attenzione all’obiettivo di Eni di raggiungere le zero emissioni nette dei propri impianti di produzione entro il 2030. E attendiamo di capire quali gli investimenti previsti per la Val d’Agri (dei 2,3 miliardi programmati in Italia) e in quale direzione. Ovviamente non staremo ad aspettare ma già in Val d’Agri ci aspettiamo qualche segnale perché il distretto energetico non si limiti agli idrocarburi ma comprenda anche le rinnovabili da potenziare. I ragazzi con “Il Global strike for future” ci hanno dato una “lezione” che la nostra generazione deve capire. Noi abbiamo il diritto di vivere in un ambiente sano ed il dovere di proteggere e migliorare l’ambiente a favore delle generazioni future. La prossima legislatura regionale sarà determinante per raggiungere questi obiettivi con una nuova classe dirigente che pratichi discontinuità e rinnovamento nel metodo e nel merito del governo. Lo dobbiamo prima di tutto ai giovani italiani che sembrano inoltre possedere una forte convinzione del fatto che l’impatto principale sul riscaldamento globale sia da ricondurre all’attività umana.