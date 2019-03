La Voce della Politica

13/03/2019 - Giovedì 14 marzo, il vice premier Di Maio in Basilicata

Domani, giovedì 14 marzo, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Luigi Di Maio, sarà in Basilicata per tre incontri previsti a Matera e a Policoro.

Di seguito i dettagli dei tre appuntamenti.

- Ore 11.00, visita all’azienda VIM di Matera, Via delle Fiere, ...-->continua

13/03/2019 - Mattia, l’assessore alla sanità del M5s sarà un magistrato

Sarà un Magistrato in servizio presso il Palazzo di Giustizia di Potenza, molto noto e unanimemente apprezzato sia da parte della società civile che da tutti gli esponenti del Foro a guidare il Dipartimento della Sanità alla Regione Basilicata. Un uomo esempio...-->continua

13/03/2019 - Leggieri (M5S): Ministro ai Beni e alle Attività Culturali Bonisoli a Venosa

Quella di ieri è stata una giornata storica per la città di Venosa e per tutto il Vulture-Melfese. In mattinata si è svolta la visita del Ministro ai Beni e alle Attività Culturali, Alberto Bonisoli.

Il nostro patrimonio culturale si è mostrato in tutta l...-->continua

13/03/2019 - Presentazione progetto Lake B.E.S.T.- Biodiversity Ecosystem Services Tools

Il progetto finanziato dalla Fondazione con il Sud nell’ambito del Bando Ambiente 2018 sarà sviluppato attraverso azioni di vigilanza ambientale, azioni di citizen science, campagne di comunicazione, educazione e sensibilizzazione. Tutti questi interventi devo...-->continua

13/03/2019 - Province di Potenza e Matera: sorteggio per le liste

Due liste per il rinnovo del Consiglio provinciale di Potenza e altrettante per il rinnovo del Consiglio provinciale di Matera sono state presentate e vagliate da parte delle apposite Commissioni elettorali che hanno effettuato il sorteggio per determinare l’o...-->continua

13/03/2019 - Mattia M5s:vecchia politica propone vecchie ricette

Il candidato presidente del Centrodestra, nominato da Berlusconi e sostenuto dal ministro delle chiacchiere interne, ci fa sapere che varerà un pacchetto di norme, “Basilicata Produttiva”, che conterrà un piano di defiscalizzazione per le imprese che assumono ...-->continua