“Per quanto riguarda l'economia il problema è la tassazione, ormai insostenibile. In questi giorni sto raccogliendo le testimonianze di numerose persone ormai in bancarotta. Il cosiddetto ‘popolo delle partite iva’, a cui nessuno pensa seriamente. Per costoro è praticamente impossibile assolvere a tutti gli obblighi e agli adempimenti fiscali e previdenziali che questo stato richiede”. Lo ha dichiarato l’ex parlamentare Cosimo Latronico, candidato elezioni regionali in Basilicata con Fratelli d’Italia. “E' difficile accedere al credito o accendere un mutuo. Credo che come primo atto politico, chiunque vinca dovrebbe fare come il Veneto e la Lombardia. La Basilicata, visto il suo particolare status di area mineraria, dovrebbe essere una Regione con autonomia rafforzata, in grado di mettere in atto misure di finanza pubblica che garantiscano non solo il benessere di chi ci vive, ma che consentano un ripopolamento produttivo il cui motore propulsore possono essere politiche fiscali e strumenti finanziari innovativi".