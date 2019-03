“I cittadini lucani fermeranno il vento populista che dagli Usa, con l’elezione di Trump, è giunto in Europa e con la Lega di Matteo Salvini si sta diffondendo nel nostro Paese”.



È quanto dichiara Antonio Di Sanza, candidato nella lista di centrosinistra “Avanti Basilicata” della provincia di Matera alle prossime elezioni regionali del 24 marzo.



“La visita elettorale di Silvio Berlusconi – aggiunge – non può farci dimenticare il regalo che il suo governo nel 2003 voleva fare al popolo lucano, il deposito unico nazionale di scorie nucleari. Nei miei anni all’opposizione in Regione mi si potrà pure dire che non ho fatto nulla, ma un merito me lo ascrivo: aver contribuito a fermare questo scellerato progetto.



Né tantomeno l’annunciata passerella di Matteo Salvini può cancellare gli insulti che da cittadini del Sud abbiamo ricevuto per anni. Oggi – prosegue Di Sanza – i leghisti hanno cambiato nemici, trovandoli più a Sud della Sicilia, e pure strategia, passando dalle parole ai fatti: l’autonomia differenziata avvantaggia le regioni del Nord e marginalizza il Mezzogiorno d’Italia.



Il centrosinistra lucano poteva fare più di quello che ha fatto, ma soprattutto doveva comunicare meglio ai cittadini le iniziative intraprese nei diversi ambiti, dalle attività produttive alla forestazione fino alla sanità, che nel momento peggiore della crisi ci hanno consentito di resistere sul piano economico e sociale.



Certo, viviamo un tempo caratterizzato da una politica incentrata sul presente, che cancella il passato e non ha prospettive per il futuro. Solo questa constatazione può spiegare il successo elettorale registrato in altre aree del paese dal centrodestra. Il mio appello ai cittadini lucani – conclude Di Sanza – è di non dimenticare e di votare il centrosinistra per consentire ai progetti avviati dal governo regionale guidato dal presidente Pittella di proseguire e portare ai frutti sperati”.