Il sindaco di Viggiano Amedeo Cicala ci risulta essere in pole - position nella coalizione del centrodestra, per la candidatura alla carica di governatore lucano alle prossime elezioni regionali.

Le fibrillazioni dello schieramento intorno al nome di Bardi sono ben note: secondo alcune indiscrezioni che abbiamo raccolto, dopo le perplessità espresse dalla Lega, anche Fratelli D’Italia avrebbe detto “no” ad una sua candidatura.

Le principali ragioni che secondo gli alleati non deporrebbero in favore di Bardi sono sostanzialmente due: innanzitutto la scarsa conoscenza del territorio, unita, a quanto pare, all’impossibilità di formare una sua lista. Inoltre, sembra che nemmeno all’interno della stessa Forza Italia ci sia unità intorno al Generale.

Ciò che invece farebbe pendere l’ago della bilancia verso Amedeo Cicala sarebbe innanzitutto la conoscenza del territorio, seguita dalla conoscenza ed esperienza rispetto al tema petrolio; e, in aggiunta, la garanzia di fare sintesi tra i movimenti civici, di cui fa parte, che sono espressione della società civile, ed i partiti. Per questi motivi il suo nome sembrerebbe essere al momento quello più gettonato all’interno dello schieramento: certo, non è detto che poi sia davvero lui, ma visti i tempi ristretti difficile pensare a un’alternativa in grado di accreditarsi nei confronti di tutti in meno di dieci giorni.

Non dimentichiamo che, visto anche l’esito delle regionali in Abruzzo, difficilmente la Lega accetterebbe un nome fatto da Forza Italia e non condiviso da Salvini e, considerando che parliamo della Basilicata, anche dal senatore Pasquale Pepe: quest’ultimo, tra l’altro, non ha mai fatto mistero di essere pronto a correre per guidare la Regione.

Allora, a questo punto, ecco che convergere intorno al nome di Cicala potrebbe accontentare tutti: Forza Italia avrebbe comunque impedito che la candidatura a governatore fosse espressione della Lega, e idem per il contrario.



Gianfranco Aurilio Mariapaola Vergallito

lasiritide.it