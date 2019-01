Si è riunita questa mattina a Roma l’assemblea dell’AssoArpa, a cui partecipano i direttori generali delle Agenzie per l’Ambiente, per il rinnovo dei vertici.

Il Direttore dell’ARPAB, dott. Edmondo Iannicelli, è stato eletto Vice Presidente di AssoARPA, nuovo presidente è Giuseppe Bortone Direttore Generale Arpae Emilia-Romagna.

La prestigiosa nomina è il risultato del lavoro svolto nel triennio 2016-2018, in uno sforzo straordinario di rilancio strategico ed operativo dell’Agenzia, condotto in stretto raccordo e sintonia con la Regione Basilicata, il Sistema Nazionale a rete delle Agenzie (SNPA) e autorevoli Enti e Istituzioni Nazionali.

A livello regionale, l’impegno del Direttore Iannicelli, in collaborazione con la Regione Basilicata, ha portato all’esecuzione del progetto Masterplan, primo Piano Industriale adottato nella storia di questa Agenzia (con deliberazione DDG n.207/2016), finalizzato ad incrementare il numero dei controlli, rafforzare le attività di monitoraggio e a supportare l’Ente Regione nella redazione di Piani tematici per la tutela dell’Ambiente.

Attraverso il Piano Industriale, in pieno svolgimento, la Direzione ha già raggiunto importanti obiettivi, quali il potenziamento delle sedi di Potenza, Matera e Metaponto, il rafforzamento dei rapporti istituzionali (ISPRA, ISS, AssoArpa, altre Agenzie), la definizione delle procedure per l’accreditamento dei laboratori, la crescita professionale del personale, l’incremento numerico delle professionalità, nonché il rinnovo delle apparecchiature e delle strumentazioni vetuste e/o obsolete. Strategici, nella politica di rilancio, gli Accordi di partenariato con organismi nazionali (ISPRA, ISS, Asso-ARPA, Università di Bologna), regionali (ARPA e APPA) e con altre organizzazioni operanti nell’ambito delle politiche di tutela dell’ambiente (Fondazione Osservatorio Ambiente Basilicata, Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica ed altri), finalizzati allo scambio di best-practice e al supporto tecnico-operativo nelle tematiche per le quali ARPAB aveva manifestato necessità di integrazione e conoscenze specialistiche (ispezioni integrate, ricerche relative agli idrocarburi, supporto gestionale).

Per le iniziative intraprese e il feedback ricevuto su scala nazionale, il Consiglio del SNPA, ha affidato al dott. Iannicelli inizialmente l’incarico di Coordinatore nazionale dell’Area Salute e Ambiente e, successivamente, la responsabilità del più importante Tavolo Istruttore Consiglio SNPA, relativo ai LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali).

Questi ultimi costituiscono il livello minimo omogeneo delle attività che il Sistema nazionale dovrà garantire su tutto il territorio e le proposte formulate verranno recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le azioni condotte per il “Tavolo LEPTA” riguardano, principalmente, la predisposizione e l’aggiornamento del Catalogo Nazionale dei Servizi, il monitoraggio sull’applicazione del catalogo, l’articolazione di una proposta di definizione dei Lepta, la formulazione del quadro applicativo e di proposte di sistematizzazione delle tariffe nazionali sui servizi erogati dal SNPA.

L’ incarico di vicepresidente conferito al Direttore Iannicelli dall’AssoArpa conferma il ruolo centrale della Basilicata nell’ambito del Sistema a rete delle Agenzie regionali per l’Ambiente.