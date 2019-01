In linea con la mobilitazione #cambiodirotta decisa dal Partito democratico nazionale per sabato 12 gennaio prossimo, il Pd del Potentino ha organizzato una manifestazione che partirà nello stesso giorno dalle 16 presso la sede del circolo di Potenza in via Popolo. Si tratta di un evento aperto non solo ai tesserati e dirigenti del partito, ma anche a tutti coloro che vogliono protestare contro le scelte fatte dal Governo Giallo Verde nella Manovra approvata in Parlamento a fine anno. Per la Basilicata la protesta nei confronti della deriva autoritaria e fallimentare intrapresa dai partiti dei vicepremier Salvini e Di Maio, si concentra anche sulle questioni che più toccano il nostro territorio. A partire dalle concessioni per la ricerca di idrocarburi nel mar Jonio che di fatto aprono a nuove trivelle in Basilicata per continuare con il Decreto Salvini sul quale bene ha fatto la Giunta regionale della Basilicata a ricorrere per principi di incostituzionali alla Consulta.

Per quanto riguarda la Manovra del Governo dei Salvini e Di Maio, il Pd ritiene che sia dannosa per l’Italia e per i cittadini. Altro che Governo del cambiamento e Manovra del Popolo. In sintesi questi i principali disastri contenuti nella Legge di bilancio: taglio di un miliardo agli investimenti; aumento di 7 miliardi di tasse alle imprese; aumento di 1 miliardo delle tasse locali (Imu, Tasi e Irpef); tagli alle pensioni da 1.200 euro; raddoppio delle tasse per il volontariato; tagli a ricerca, cultura ed editoria; tagli di 2,3 miliardi per le ferrovie; tagli ai fondi per musei, cinema, teatri e biblioteche; condono fiscale per gli evasori; meno trasparenza per gli appalti pubblici.

Tutti quindi sono invitati a questa manifestazione per cogliere l’occasione importante di partecipare e mettersi realmente in marcia contro i fascisti, i bugiardi e chi vuol danneggiare la nostra terra non limitandosi alle proteste sui social.





Mario Polese, segretario regionale Pd Basilicata

Maura Locantore, segretaria provinciale Pd Potenza

Donato Pessolano, segretario cittadino Pd Potenza