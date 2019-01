" La decisione della Giunta Regionale di Basilicata di procedere, come hanno annunciato la maggioranza delle Regioni Italiane, ad incardinare il ricorso alla Corte Costituzionale sulle nuove norme su immigrazione e sicurezza rappresenta il naturale sbocco per l'attuazione di alcune norme della Costituzione del nostro Paese.

Si tratta di difendere gli elementi essenziali dei diritti di uomini e donne che non possono essere esclusi dal lavoro, dai servizi, dai doveri e dalle funzioni di partecipazioni alla vita democratica fortemente limitate o escluse da molte norme introdotte nella nuova legge.

La necessita'di regolare i flussi della mobilita' di persone che scappano dalle querre, dalla violenza e dalla miseria deve essere compatibile con l'esercizio dei diritti costituzionali e della pratica della inclusione e della integrazione.

In questo quadro diventa necessario anche ripristinare i decreti flussi per motivi di lavoro da tempo non utilizzati per un giusto programma di ingresso per ragioni di l avoro tenendo conto anche delle esigenze dei territorio e della domanda del sistema delle imprese.

La decisione odierna, attentamente meditata e ragionata risponde anche alle richieste dei Comuni, delle parti sociali, delle forze culturali e del volontariato e'accompagna alle attivita'in atto per consoldare l'accoglienza diffusa e la lotta al caporalato e per l'inclusione.

Pratica apprezzata a livello Nazionale e nella UE. "



Coordinamento Politiche Migranti e Rifugiati /Regione Basilicata.

Pietro Simonetti.