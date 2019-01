La Voce della Politica

6/01/2019 - Proteste sul Dl Sicurezza: il Pd lucano ha perso occasione per tacere

Il Pd lucano ha perso l’ennesima occasione per tacere e fare una bella figura. I complici del sistema Pd non hanno potuto evitare di schierarsi strumentalmente a fianco dei sedicenti tutori dell’Umanità.



Da Adduce a Polese, passando per il Sindaco di Venosa, che par...-->continua

6/01/2019 - Leggieri (M5S): Basta nomine in Sanità a legislatura scaduta

Il prossimo 7 gennaio Massimo Barresi dovrebbe prendere servizio in qualità di direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”di Potenza. Ho volutamente utilizzato il condizionale perché ad oggi delibera della Giunta Regionale non è stata anc...-->continua

6/01/2019 - Braia: Con Wine To Love il #BereBasilicata e i paesaggi lucani in prima serata

“Ancora la nostra regione che entra in milioni di case: è la volta del Vulture, di Venosa, con il nostro vino Aglianico e i meravigliosi paesaggi, protagonisti della prima serata di Rai 1 con quasi 4 milioni di telespettatori è uno share del 16,4%.



...-->continua

6/01/2019 - MISE: ricerca petrolifera nello Jonio, le Regioni si oppongano

Mentre aspettiamo da anni un decreto che elimini la tecnica dell’air gun dalla ricerca petrolifera in mare, la direzione del Ministero dello Sviluppo Economico, ha decretato invece il conferimento di tre permessi di ricerca di idrocarburi nel mar Jonio a f...-->continua

5/01/2019 - Spera su nomina del Direttore Generale dell'AOR San Carlo

In riferimento alla vicenda relativa alla nomina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, che ha interessato di recente i mezzi di informazione, sento l'esigenza di fornire alcune precisazioni, volendo scongiurare la possibilità che...-->continua

5/01/2019 - Perrino M5S. Interinali, ARPAB e masterplan: il pasticcio è servito

Sono passati quasi due anni dall’approvazione in Consiglio Regionale del roboante “Masterplan” di ARPAB fortissimamente voluto dal Direttore Generale Iannicelli per provare a rimettere in moto l’Agenzia di controlli e monitoraggi ambientali. Lo stanziamento co...-->continua