“Ancora la nostra regione che entra in milioni di case: è la volta del Vulture, di Venosa, con il nostro vino Aglianico e i meravigliosi paesaggi, protagonisti della prima serata di Rai 1 con quasi 4 milioni di telespettatori è uno share del 16,4%.





Un ringraziamento doveroso sento di esprimerlo al nostro Domenico Fortunato e al produttore Cesare Fragnelli e alla Rai per il successo di share del film “Wine to Love“, dopo quello altissimo del capodanno che ha portato la Basilicata e Matera nelle TV di tutta Italia e del mondo nei giorni scorsi. Un film che, insieme all’Enoteca Regionale Lucana, avevamo voluto presentare e lanciare al pubblico nel corso del Vinitaly 2018 a Verona lo scorso Aprile.”





Lo dichiara l’Assessore alle Politiche Agricole e Forestali, Luca Braia.





“Il film è una delle diverse produzioni cinematografiche sostenute da un bando che ha reso disponibile oltre 400mila euro a tale scopo, frutto dell’impegno della Regione Basilicata e inserito in una strategia complessiva e più ampia per la promozione del #BereBasilicata e dell’Aglianico del Vulture, fortemente voluta dal Dipartimento Agricoltura con una delibera di indirizzo a cui è seguita la presa in carico e l’attuazione da parte dell’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici.”





Dobbiamo continuare ad investire in produzioni di qualità con protagonismo lucano che puntino sempre alla valorizzazione dei nostri prodotti di eccellenza per farli arrivare su nuovi mercati e che al contempo promuovano il territorio di Basilicata nella sua straordinaria bellezza e differenza di colori, paesaggi, storia, natura e biodiversità.





Nell’anno di Matera Capitale Europea della Cultura, l’auspicio è che oltre al coinvolgimento della parte pubblica, ci sia sempre più un coinvolgimento anche di risorse e sponsorizzazioni private che accompagnino in maniera ancora più efficace le azioni che utilizzano l’arte, la cultura, come in questo caso il cinema, come strumento di comunicazione.”