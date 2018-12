Le notizie riguardanti i permessi di ricerca petrolifera “Masseria La Rocca “, “la Cerasa” , “Monte Cavallo” e “ Pignola” continuano a destare incertezza e preoccupazione su vicenda su cui, dopo anni in cui cittadini, associazioni, comitati, istituzioni locali, si sono espressi chiaramente e con decisione contro ogni tipo di attività petrolifera nei territori interessati, sembra non si riesca mai a esprimere una decisione di chiusura definitiva. Su “Masseria La Rocca”, permesso fortemente collegato alla situazione del pozzo Monte Grosso, chiediamo che il governo nazionale formalizzi in maniera definitiva il proprio diniego chiudendo anche ogni possibile spiraglio alla possibilità che l’azione delle compagnie petrolifere possa procedere e che, oggettivamente, la costituzione in giudizio del governo contro Regione, Comune di Brindisi di Montagna e Comitato No Triv può rappresentare. Altrettanta chiarezza chiediamo sulle vicende di “Monte Cavallo”, “La Cerasa” e “Pignola”. Ci aspettiamo una decisione politica che vada in opposizione al nullaosta della commissione VIA-VAS ministeriale all’attività di ricerca petrolifera. Riteniamo che non sia più il caso che su tutta la vicenda petrolifera in Basilicata non si riesca ad avere una soluzione di diniego ad ulteriori trivellazioni e a tutte le attività connesse in ottemperanza ad una volontà generale più volte e in varie occasioni. Da parte nostra continueremo tutte le azioni di contrasto e informazione a nostra disposizioni assieme a tutti i singoli , le organizzazioni e le istituzioni interessati.





Potenza 30 novembre 2018 WWF Potenza e Aree Interne