Si è svolto questa settimana un incontro tra Egidio Comodo, Presidente della Fondazione Inarcassa - la Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa - e l’Ing. Vito Santarsiero Presidente del Consiglio Regionale della Regione Basilicata, finalizzato ad approfondire il tema della tutela delle prestazioni professionali svolte dai professionisti dopo l’approvazione delle leggi delle regioni Basilicata, Calabria e Sicilia. In occasione dell’ultimo incontro della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Regioni svoltosi a Torino si è deliberato di avviare un’azione, congiuntamente alla Fondazione Inarcassa, tesa a favorire un dialogo tra le regioni e il governo finalizzato a produrre norme e strumenti omogenei sul tema.





“Una svolta significativa – ha dichiarato Egidio Comodo – su un tema più volte sollecitato dalla Fondazione e di notevole rilevanza per tutti i professionisti. Dopo la significativa approvazione delle prime leggi regionali serve ora un momento di raccordo tra le regioni e un confronto con il governo. Un grazie al Presidente Santarsiero per aver seguito non solo la legge regionale della Basilicata ma anche per aver posto la questione in sede di Conferenza dei Presidenti. Un ringraziamento va anche alla Conferenza per aver voluto il pieno coinvolgimento della Fondazione che consentirà di far sentire in maniera diretta la voce dei professionisti in questa importante fase di confronto e discussione con i massimi vertici istituzionali.