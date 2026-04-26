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Eccellenza Basilicata, playoff: la finale sarà Angelo Cristofaro contro Santarcangiolese

26/04/2026



Ieri si è disputata la prima semifinale playoff regionale di Eccellenza Basilicata. Sul campo del San Cataldo, i ragazzi di Santoruvo portano a casa una vittoria di carattere e pesante: 0-1, firma di Fabio Lorusso, in una partita in cui i giallorossi hanno giocato meglio e meritato il passaggio del turno.
Niente fronzoli, niente sprechi  si legge nei social ufficiali del club  tre punti e un posto in finale che questa società non aveva mai conquistato prima.

Oggi, invece, si è giocata laltra semifinale, Tra Angelo Cristofaro e Avigliano terminata 2-2, con il passaggio dellAngelo Cristofaro Oppido alla finale. Le reti: S. Viggiano (5 pt) e D. Deleonardis (7 sts) per i padroni di casa; P. Formisano e U. De Simone per gli ospiti.

La finale per laccesso ai playoff nazionali di Serie D sarà tra Angelo Cristofaro e Santarcangiolese.


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