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|Eccellenza Basilicata, playoff: la finale sarà Angelo Cristofaro contro Santarcangiolese
26/04/2026
|Ieri si è disputata la prima semifinale playoff regionale di Eccellenza Basilicata. Sul campo del San Cataldo, i ragazzi di Santoruvo portano a casa una vittoria di carattere e pesante: 0-1, firma di Fabio Lorusso, in una partita in cui i giallorossi hanno giocato meglio e meritato il passaggio del turno.
Niente fronzoli, niente sprechi si legge nei social ufficiali del club tre punti e un posto in finale che questa società non aveva mai conquistato prima.
Oggi, invece, si è giocata laltra semifinale, Tra Angelo Cristofaro e Avigliano terminata 2-2, con il passaggio dellAngelo Cristofaro Oppido alla finale. Le reti: S. Viggiano (5 pt) e D. Deleonardis (7 sts) per i padroni di casa; P. Formisano e U. De Simone per gli ospiti.
La finale per laccesso ai playoff nazionali di Serie D sarà tra Angelo Cristofaro e Santarcangiolese.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua