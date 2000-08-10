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CRONACA

13/04/2026 - Quattro feriti nellincidente di ieri sulla Basentana
13/04/2026 - Forestazione, convocato il tavolo tecnico
13/04/2026 - Bagliore allalba tra Puglia e Basilicata: decine di segnalazioni e video
12/04/2026 - Venosa, 50enne travolto dal trattore nelle campagne: ricoverato in rianimazione

SPORT

13/04/2026 - Promozione: Invicta Matera campione con una giornata danticipo, esplode la festa per lEccellenza
13/04/2026 - Futsal Femminile. CMB trionfa in Coppa Italia: 6-0 al Falconara e primo trofeo nazionale
13/04/2026 - Campionato regionale U19. Senise-Rotondella, sfida infinita: il titolo si decide allo spareggio
12/04/2026 - Il Potenza Calcio torna a vincere: 3-0 al Sorrento Calcio e prova di maturità al Viviani

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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



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