La Rinascita Volley Lagonegro si prepara a tornare in campo domani pomeriggio (ore 18.00) per la quarta giornata del girone di ritorno della Serie A2 Credem Banca, ospitando al Palasport di Villa dAgri la Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro. Un appuntamento che arriva in un momento particolarmente positivo per la squadra di coach Waldo Kantor, determinata a dare continuità al percorso intrapreso dallinizio del mese di gennaio.



Capitan Fortunato e compagni, infatti, sono reduci da tre successi consecutivi di grande peso: la vittoria casalinga contro la capolista Tinet Prata di Pordenone, il blitz sul campo della Campi Reali Cantù e, infine, laffermazione esterna di una settimana fa a Brescia contro la corazzata Gruppo Consoli Sferc Brescia al tiebreak. Risultati che hanno consolidato fiducia, identità e consapevolezza, confermando il buon momento attraversato dalla squadra.



Dopo il rientro dal tour lombardo  con lintermezzo ravennate di Coppa Italia  la Rinascita ha ripreso martedì scorso la consueta settimana tipo di allenamenti, potendo finalmente lavorare in continuità in vista della delicata sfida di domani. Il morale è alto e la condizione fisica continua a crescere, nonostante i ritmi serrati imposti dal calendario: segnali incoraggianti in un momento chiave della stagione.



LIDENTIKIT DELLAVVERSARIO  Di fronte ci sarà una Porto Viro in salute e in fiducia. La formazione veneta guidata dallo scorso 12 novembre da coach Matteo Bologna (subentrato a Daniele Moretti nel frattempo trasferitosi a Fano) arriva infatti da unimportante vittoria casalinga per 3-1 contro Cantù, fondamentale in ottica salvezza, e da una prestazione di grande spessore sul campo della forte Abba Pineto il 18 gennaio, dove si è arresa soltanto al tie-break dopo essere stata avanti di due set contro una delle corazzate del campionato. Numeri e rendimento che raccontano di una squadra solida, organizzata e tuttaltro che semplice da affrontare. Sotto questo punto di vista, non ingannino il penultimo in classifica e i 17 punti raccolti.



Nicola Zonta e Nicola Mazzon sono i registi di una formazione che vede in Giulio Pinali (già Nazionale azzurro) il terminale offensivo più pericoloso, con i suoi 291 punti, il 45,3% di efficienza offensiva e i 23 muri vincenti. Il reparto schiacciatori, già forte di due specialisti come Pedro Ferreira Silva e Giulio Chiloiro, si è impreziosito nel mercato di gennaio con larrivo del forte sloveno Jan Klobucar, 195 centrimetri di talento e potenza, ex Fano. Al centro si muovono lesperienza di Alex Erati (classe 1994) e la gioventù di Mattia Eccher (2003), mentre il libero è il 30enne Davide Morgese.



LE PAROLE DEL COACH  A fare da ideale gancio tra il lavoro settimanale e il test che attende la squadra domenica, sono le parole in conferenza stampa di Waldo Kantor, che riportano il focus sul campo e sulla mentalità con cui la Rinascita si avvicina alla gara: Negli ultimi giorni ci siamo allenati bene e la settimana è stata pressoché positiva. Dobbiamo solo fare i conti con lassenza di Alex (Andonovic, ndr) perché deve recuperare da un leggero infortunio alla coscia: speriamo di poterlo recuperare dalla prossima settimana, così da tornare ad avere la possibilità di lavorare con continuità anche sul sei contro sei in allenamento. Sono situazioni che fanno parte del percorso e andiamo avanti. Porto Viro arriva da ottime prestazioni, ha ottenuto punti preziosi in classifica contro squadre forti e lultima vittoria contro Cantù certifica il loro buon momento di forma. Inoltre, larrivo di Klobucar ha dato ulteriore spessore alla squadra: non sarà una partita impossibile, ma sicuramente molto difficile. La affronteremo come sempre, con grande serietà e responsabilità, con la voglia di fare bene e di giocare una partita vera fino alla fine. Questa è la nostra mentalità: dare il massimo per essere allaltezza.



UN GIRONE FA  A rendere ancora più densa di significati la sfida cè anche il precedente dellandata, giocata lo scorso 9 novembre. In Veneto, la Rinascita si impose al tie-break al termine di una vera cavalcata durata poco più di due ore. Un successo pesante che consentì ai biancorossi di portarsi avanti anche nel bilancio dei precedenti in Serie A: tre vittorie per Lagonegro contro le due di Porto Viro. Protagonisti assoluti di quella sfida furono i due opposti, in un duello a distanza rimasto negli occhi di tutti: Diego Cantagalli trascinò la Rinascita con 32 punti, mentre Giulio Pinali rispose con 29 punti, firmando una prestazione di altissimo livello.



NUMERI E CURIOSITA - Domani sarà anche una partita che intreccia numeri, traguardi personali e statistiche significative. In casa Rinascita, Cantagalli è a soli due ace dal raggiungere quota 100 nella categoria, mentre Giacomo Raffaelli va a caccia del punto numero 200 nella Regular Season e dei sette punti che lo separano da quota 500 in Serie A2. Sul fronte ospite, Pinali è a nove punti dai 300 stagionali, mentre Nicola Mazzon festeggerà la partita numero 100 in carriera. Diretta televisiva gratuita sulla piattaforma DAZN.