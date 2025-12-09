|
|
|Lo sport come stile di vita: UNIBAS e CONI Basilicata insieme per promuovere benessere e prevenzione
9/12/2025
|LUniversità degli Studi della Basilicata, in collaborazione con il Comitato Regionale CONI Basilicata, organizza il convegno Lo sport come stile di vita, in programma l11 dicembre 2025, ore 9:-13:00, presso lAula Magna del Polo di Macchia Romana a Potenza.
Liniziativa intende favorire un momento di confronto e approfondimento sul ruolo dello sport in ambito sociale, culturale e formativo, con particolare attenzione ai temi della prevenzione, del benessere psicofisico e della salute attraverso il movimento.
La giornata nasce dalla volontà congiunta dellUNIBAS e del CONI Basilicata di rafforzare la sinergia tra mondo accademico e sistema sportivo regionale.
Questa collaborazione tra UNIBAS e CONI Basilicata rappresenta un passo significativo per promuovere lo sport come elemento fondamentale del benessere individuale e collettivo ha dichiarato il Prof. Fabrizio Caccavale, Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dellAteneo. LUniversità ha il compito di formare non solo professionisti competenti, ma anche cittadini consapevoli dell'importanza di uno stile di vita attivo e salutare. Attraverso questo convegno vogliamo creare un ponte tra ricerca scientifica e pratica sportiva, mettendo in dialogo competenze diverse per affrontare temi cruciali come la prevenzione, la traumatologia sportiva e la riabilitazione.
Tra gli ospiti attesi, anche Domenico Fioravanti, primo italiano a conquistare la medaglia doro olimpica nel nuoto ai Giochi di Sydney 2000, che offrirà una testimonianza diretta sul valore dellimpegno, della disciplina e della determinazione nello sport di alto livello.
Il convegno sarà inoltre occasione per la firma di un nuovo protocollo dintesa tra UNIBAS e CONI Basilicata, finalizzato allo sviluppo di progetti condivisi e percorsi di collaborazione.
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua