HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Lo sport come stile di vita: UNIBAS e CONI Basilicata insieme per promuovere benessere e prevenzione

9/12/2025



LUniversità degli Studi della Basilicata, in collaborazione con il Comitato Regionale CONI Basilicata, organizza il convegno Lo sport come stile di vita, in programma l11 dicembre 2025, ore 9:-13:00, presso lAula Magna del Polo di Macchia Romana a Potenza.

Liniziativa intende favorire un momento di confronto e approfondimento sul ruolo dello sport in ambito sociale, culturale e formativo, con particolare attenzione ai temi della prevenzione, del benessere psicofisico e della salute attraverso il movimento.
La giornata nasce dalla volontà congiunta dellUNIBAS e del CONI Basilicata di rafforzare la sinergia tra mondo accademico e sistema sportivo regionale.

Questa collaborazione tra UNIBAS e CONI Basilicata rappresenta un passo significativo per promuovere lo sport come elemento fondamentale del benessere individuale e collettivo  ha dichiarato il Prof. Fabrizio Caccavale, Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dellAteneo.  LUniversità ha il compito di formare non solo professionisti competenti, ma anche cittadini consapevoli dell'importanza di uno stile di vita attivo e salutare. Attraverso questo convegno vogliamo creare un ponte tra ricerca scientifica e pratica sportiva, mettendo in dialogo competenze diverse per affrontare temi cruciali come la prevenzione, la traumatologia sportiva e la riabilitazione.
Tra gli ospiti attesi, anche Domenico Fioravanti, primo italiano a conquistare la medaglia doro olimpica nel nuoto ai Giochi di Sydney 2000, che offrirà una testimonianza diretta sul valore dellimpegno, della disciplina e della determinazione nello sport di alto livello.

Il convegno sarà inoltre occasione per la firma di un nuovo protocollo dintesa tra UNIBAS e CONI Basilicata, finalizzato allo sviluppo di progetti condivisi e percorsi di collaborazione.


ALTRE NEWS

CRONACA

9/12/2025 - Smart Paper: Regione e sindacati proseguono il confronto con la nuova proprietà Teknei
9/12/2025 - Avvio del servizio sperimentale di Pronto Intervento Sociale (PIS) nel Comune di Matera
9/12/2025 - Tragedia a Tempa Rossa: guardia giurata trovata senza vita
9/12/2025 - Gioco dazzardo in Italia: 170 miliardi spesi nel 2025, Basilicata tra le regioni più coinvolte secondo Unsic

SPORT

9/12/2025 - Lo sport come stile di vita: UNIBAS e CONI Basilicata insieme per promuovere benessere e prevenzione
9/12/2025 - Iannini sul ko con la Virtus: Errori arbitrali ma ci abbiamo messo del nostro
9/12/2025 - Pielle Matera Basket, terza vittoria consecutiva e terzo posto in classifica
8/12/2025 - Lega Pro. Il Cosenza batte 1-0 il Picerno e aggancia il terzo posto

Sommario Cronaca                        Sommario Sport










    

Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo