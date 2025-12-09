LUniversità degli Studi della Basilicata, in collaborazione con il Comitato Regionale CONI Basilicata, organizza il convegno Lo sport come stile di vita, in programma l11 dicembre 2025, ore 9:-13:00, presso lAula Magna del Polo di Macchia Romana a Potenza.



Liniziativa intende favorire un momento di confronto e approfondimento sul ruolo dello sport in ambito sociale, culturale e formativo, con particolare attenzione ai temi della prevenzione, del benessere psicofisico e della salute attraverso il movimento.

La giornata nasce dalla volontà congiunta dellUNIBAS e del CONI Basilicata di rafforzare la sinergia tra mondo accademico e sistema sportivo regionale.



Questa collaborazione tra UNIBAS e CONI Basilicata rappresenta un passo significativo per promuovere lo sport come elemento fondamentale del benessere individuale e collettivo  ha dichiarato il Prof. Fabrizio Caccavale, Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dellAteneo.  LUniversità ha il compito di formare non solo professionisti competenti, ma anche cittadini consapevoli dell'importanza di uno stile di vita attivo e salutare. Attraverso questo convegno vogliamo creare un ponte tra ricerca scientifica e pratica sportiva, mettendo in dialogo competenze diverse per affrontare temi cruciali come la prevenzione, la traumatologia sportiva e la riabilitazione.

Tra gli ospiti attesi, anche Domenico Fioravanti, primo italiano a conquistare la medaglia doro olimpica nel nuoto ai Giochi di Sydney 2000, che offrirà una testimonianza diretta sul valore dellimpegno, della disciplina e della determinazione nello sport di alto livello.



Il convegno sarà inoltre occasione per la firma di un nuovo protocollo dintesa tra UNIBAS e CONI Basilicata, finalizzato allo sviluppo di progetti condivisi e percorsi di collaborazione.

