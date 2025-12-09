Viaggia a vele spiegate ora la Pielle Matera Basket che ottiene il suo terzo successo consecutivo in campionato, che sommato ai precedenti risultati positivi fanno 12 punti e terzo posto in classifica. Il primo risultato utile lontano dalle mura amiche, spiana la strada per bomber Petronella e compagni verso il terzo successo consecutivo in campionato, tenendo sempre imbattuto il parquet amico del PalaSassi, dove arriva il quinto risultato positivo in altrettante sfide disputate. Questa volta a farne le spese è una diretta rivale per le posizioni alte della graduatoria, la Fortitudo Apricena, che sino a sabato sera aveva uno score di risultati molto simile a quello dei materani. I biancazzurri si sono imposti alla sirena finale con un divertente e sempre aperto 88-82.



Siamo motivati  ammette lala forte della Pielle Matera, Davide De Astis . Dopo questa striscia di vittorie vogliamo fare sempre meglio. Abbiamo un gruppo compatto e che ha voglia di aiutarsi in campo, molto motivato e pronto a collaborare e viaggiare tutti nella stessa direzione. Probabilmente è la nostra arma in più, ciò che ci dà forza e questo sta portando ottimi risultati. Ma dobbiamo continuare sempre così, impegnarci al massimo e non dare mai niente per scontato, in un campionato così equilibrato e dove tutti possono vincere ogni gara.



Davide De Astis è un nuovo giocatore del gruppo Pielle Matera, giunto per questa stagione in forza al roster di coach Ciccio Losito. Per lui, subito grandi stimoli e lambiente adatto per mettersi alla prova e dare il proprio contributo. Contro la Fortitudo Apricena la sua miglior gara dal punto di vista realizzativo, con 25 punti realizzati, dietro solamente a bomber Petronella (29 punti) e coadiuvati da Vitale (10), Difonzo (8), capitan Vignola (6), Cardinale (5) e Miccolis (5), ma anche grazie al contributo di Natuzzi, Tubito, Mbacke e Vaccaro, i più giovani, ma sempre pronti a dare il proprio contributo quando chiamati in causa da coach Losito. Da quanto sono arrivato ho trovato subito tutti, dai compagni allo staff e alla dirigenza, con grande entusiasmo e voglia di fare. Tutti si mettono a disposizione e il fatto che ognuno dà il proprio contributo alla causa ci permette di esprimerci al meglio in campo  continua Davide De Astis . E questa la cosa migliore che ho trovato qui a Matera.



E guardando avanti, dalla partita di Altamura di domenica prossima allultima sfida del girone di andata della DR1 Puglia al PalaSassi contro Manfredonia sabato 20 dicembre, prima della pausa natalizia, lala forte biancazzurra non pone limiti, anche senza fare grandi calcoli o promesse. Fare un pronostico di lungo termine, sino a fine stagione è difficile; ma noi sappiamo che se usiamo tutti i nostri mezzi in ogni sfida, dalle transizioni veloci ai rapidi contropiedi, il buon tiro e le nostre migliori abilità unite al gruppo compatto, possiamo giocarcela con chiunque. Se manteniamo questo trend positivo possiamo fare molto bene in questa stagione  conclude De Astis . Poi abbiamo sbloccato anche il fattore trasferta, che sembrava un vero e proprio blocco psicologico che ci colpiva. Ora possiamo guardare avanti con decisione e sperare di portarci a casa grandi soddisfazioni di qui al termine della stagione.