Seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche del PalaSassi per la Pielle Matera Basket, che contro lInvicta Molfetta nel campionato DR1 Puglia trova la bellezza di 100 punti. Senza scampo gli avversari di turno, in un campionato che si prevede sempre più equilibrato e altalenante. Il roster di coach Francesco Losito torna immediatamente alla vittoria dopo lo stop esterno, regalando ai propri tifosi e ai tanti appassionati accorsi al PalaSassi una serata magica. Ma la testa e lattenzione sono già spostate al prossimo impegno, quello che vedrà sabato 1 novembre i biancazzurri affrontare in trasferta una delle squadre ancora imbattute di questo campionato, la Nuova Virtus Corato.







Il miglior realizzatore della Pielle Matera Basket, Gabriele Petronella, capace di raccogliere una media di oltre 27 punti a partita, anche contro lInvicta Molfetta ha fatto sentire il suo peso in attacco con 28 punti realizzati. Lui, tra i confermati per la nuova stagione, è felice del lavoro fatto in estate dalla dirigenza. E stata costruita una squadra diversa da quella dello scorso anno, sicuramente migliore dal punto di vista della fisicità e dellesperienza. Sono arrivati ragazzi che possono e ci stanno dando tanto in questo inizio di campionato, in grado di aiutarci nei momenti difficili e darci quella compattezza e quellesperienza che in questi campionati contano molto. E le ambizioni possono essere importanti. La società non ci ha caricati di responsabilità con obiettivi o traguardi da raggiungere, ma se facciamo il nostro in campo: corriamo e difendiamo forte in ogni momento, possiamo ottenere buone soddisfazioni da questo campionato  continua Petronella . Soprattutto in un campionato come questo, con risultati altalenanti e ribaltamenti continui, fare bene in modo costante potrebbe portare importanti risultati a fine stagione e noi siamo pronti a dare il massimo per raggiungerli.







Senza dubbio, lo dicono i numeri, Gabriele Petronella è il grande trascinatore dal punto di vista realizzativo della Pielle Matera, in questo inizio di stagione. Ma il suo pensiero è fortemente rivolto al gruppo e lo confermano le sue parole: In queste categorie (la DR1, ndr) spesso si hanno più difficoltà a realizzare tanto, perché gli avversari tendono immediatamente a marcare più stretto il realizzatore più prolifico che si trovano di fronte. Certo i canestri non stanno mancando  ammette Petronella . Ma posso assicurarvi che anche i miei compagni stanno segnando tanto e questo aiuta il gruppo ad ottenere risultati e prendere fiducia insieme, migliorando ogni aspetto del nostro lavoro.







Il prossimo impegno, con la palla a due sabato primo novembre alle ore 19 al PalaLosito di Corato, vedrà di fronte una squadra ancora a punteggio pieno. Corato è partita molto forte e sicuramente è una squadra di grandi qualità per la categoria, ma sappiamo che possiamo giocarcela se mettiamo il nostro solito impegno in campo. Con lintensità dimostrata sabato scorso penso che potremo mettere in difficoltà qualunque avversaria. Questa settimana ci siamo preparati al meglio e non vediamo lora di scendere in campo.