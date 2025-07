La Pm Gruppo Macchia Potenza è già al lavoro per pianificare la stagione 2025/26 e prepararsi al ritorno in Serie C dopo una stagione. Il sodalizio del presidente Michele Ligrani, dopo il poker di successi della passata stagione tra vittoria di campionato e Coppa Serie D e della Supercoppa Campania e Basilicata, il club rossoblù è pronto alle prime conferme. E come da prassi non si può non partire da chi ha guidato al successo la Pm Gruppo Macchia nella passata stagione, infatti arriva la più che meritata conferma per il tecnico potentino Marco Orlando che sarà nuovamente l'head coach della Pm Gruppo Macchia anche in Serie C. Sia Orlando che la Piemme riabbracciano la Serie C dopo l'esperienza nel raggruppamento pugliese, ora si parte più forti che mai sulla scia della continuità: “Sono assolutamente felice di poter riconfermare la mia collaborazione professionale con la Pm Volley Potenza per la stagione 2025/26 che ci vedrà partecipare alla Serie C campana – ha dichiarato coach Marco Orlando - , e per questo devo immediatamente ringraziare la società ed Elena Ligrani per la rinnovata fiducia. Scorrono ancora nella testa le emozioni dell'anno appena trascorso: stagione in cui abbiamo vinto praticamente tutto, abbiamo portato a casa quattro trofei tra cui la promozione e tre coppe prestigiosissime, segnando un pezzettino di storia della Serie D campana e lucana. Ora in serie C – prosegue Orlando - le difficoltà aumentano notevolmente, conosco bene le criticità di questa Serie, avendo guidato la squadra della Piemme per due anni in Serie C pugliese, ed è nostro dovere prepararci al meglio. Stiamo lavorando alacremente con Elena e la società per formare uno staff tecnico ed un roster competitivo, che possa divertirsi e far divertire il pubblico. Abbiamo già chiuso accordi per l'ingresso di nuove atlete e collaborazioni, unitamente alle doverose riconferme di atlete protagoniste della passata annata, per ora posso solo esprimere la mia felicità e passione per questa nuova avventura, ringraziando sin da ora chi ha scelto di seguirmi e seguirci con rinnovata fiducia. Vogliamo continuare a dimostrare che con il lavoro ed il sacrificio la Basilicata può esprimersi a livelli competitivi e sono impaziente di mettermi a lavoro. Vorrei poter entrare in palestra già da domani. Forza Pm Volley”. Nei prossimi giorni verranno resi noti i rinnovi con le atlete e i nuovi acquisti in vista del campionato di Serie C campana 2025/26.