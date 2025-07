Nuovo innesto in casa Rinascita Volley Lagonegro: è ufficiale l’ingaggio del libero Carlo De Angelis, classe 1996, proveniente dalla Conad Reggio Emilia (serie A2). Insieme a capitan Nicola Fortunato, il giocatore originario di Formia va a rafforzare la seconda linea biancorossa per la stagione 2025/2026 in serie A2 Credem Banca.



Con i suoi 29 anni, De Angelis porta a Lagonegro un importante bagaglio di esperienza, personalità e leadership difensiva. Nel corso della sua carriera, ha saputo affermarsi come uno dei giocatori più affidabili nel reparto difensivo, distinguendosi per la sua capacità di lettura, rapidità nelle coperture e tenacia nei fondamentali di seconda linea.



LA CARRIERA



De Angelis muove i primi passi nella prestigiosa cantera del Trentino Volley (Club che ha vinto per sei volte il campionato italiano): a 13 anni fa il suo ingresso nel settore giovanile e vi resta fino al 2015. Nella sua lunga esperienza in terra trentina, con partecipazione ai campionati di serie D, serie C, B2 e B1, vince – in ordine temporale – una Boy League (2010), due scudetti Under 16 (2011 e 2012), un titolo Under 17 (2013), due campionati Under 19 e due Junior League nel 2014 e 2015. A 19 anni, la società trentina non può fare altro che apprezzare le sue notevoli qualità e lo promuove in prima squadra, esordendo in SuperLega il 28 ottobre del 2015 nella sfida contro Milano.



Nella stagione successiva viene ceduto in prestito alla Caloni Agnelli Bergamo, in serie A2, per accumulare esperienza e gioca una gran stagione: 111 set disputati in 28 presenze e una percentuale del 37,4% nelle ricezioni perfette. Il ritorno nella massima serie avviene nel campionato immediatamente successivo (2017/2018) con la maglia del Cisterna di Latina, poi il definitivo rientro alla casa madre Trentino dove vi resta per ben 4 stagioni consecutive: qui si aggiudica il campionato mondiale per Club 2018, una Coppa CEV (2019) e la Supercoppa Italiana nel 2021.



Nella stagione 2022/2023 firma un contratto biennale con la Tinet Prata di Pordenone, neopromossa in Serie A2, prima dell’esperienza alla Conad Reggio Emilia nel campionato appena concluso.



Il suo stile di gioco, essenziale ma estremamente efficace, unito a una mentalità da vero uomo spogliatoio, lo rende un elemento prezioso non solo in campo ma anche fuori, grazie alla capacità di trasmettere sicurezza e guidare il reparto con equilibrio e determinazione.



Coach Waldo Kantor potrà contare su un atleta maturo, abituato a gestire le pressioni e a dare il massimo in ogni frangente di gara. De Angelis rappresenta un tassello chiave nel nuovo progetto tecnico della Rinascita, che punta a definire una squadra solida, di carattere e con una forte identità.



“Ho accolto con entusiasmo la chiamata di Lagonegro – racconta De Angelis dopo la firma del contratto – è una società che ha molta ambizione e voglia di vincere, la conclusione della passata stagione ne è una prova. Ritroverò due miei ex compagni di squadra – Sperotto e Pegoraro – con cui sono rimasto in ottimi rapporti dopo aver condiviso un paio di stagioni insieme. Il prossimo campionato sarà sicuramente molto duro ed impegnativo, il livello dell’A2 anno dopo anno si alza sempre di più e questa deve essere una sfida per tutti noi. Cerco di portare alla Rinascita la mia esperienza, la grinta e la mia voglia di vincere. Sono sicuro che i nostri stupendi tifosi, incrociati da rivale qualche anno fa e di cui ho piacevoli ricordi, ci daranno una grossa mano nelle partite casalinghe”.



“Carlo era uno dei profili che seguivamo da tempo – ha dichiarato il Direttore Sportivo Nicola Tortorella – È un giocatore affidabile, con grande esperienza e una mentalità da vero professionista. Siamo convinti che porterà equilibrio e qualità al nostro sistema difensivo, oltre a un importante contributo umano nello spogliatoio. Siamo felici che abbia condiviso il nostro progetto per continuare il suo percorso professionale”.



LA SCHEDA DI CARLO DE ANGELIS



Nato il 10/01/1996 a Formia (Latina)



Ruolo: libero



Altezza: 190 cm



2009/2010 Giovanili Trentino Volley



2013/2015 Trentino Volley (serie B1)



2015/2016 Diatec Trentino (SuperLega)



2016/2017 Caloni Agnelli Bergamo (serie A2)



2017/2018 Taiwan Excellence Latina (SuperLega)



2018/2022 Itas Trentino (SuperLega)



2022/2024 Tinet Prata di Pordenone (serie A2)



2024/2025 Conad Reggio Emilia (serie A2)