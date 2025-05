Domenica 25 maggio 2025 si terrà a Pisticci centro la tappa jonica lucana del campionato interregionale FMI enduro 2025. Il motoclub Gruppo Matto Lucano, ancora una volta, è protagonista nell’organizzare e soprattutto diffondere la cultura dell’off road a due ruote su tutto il territorio lucano. La tappa, a livello interregionale, coinvolgerà anche e soprattutto diverse realtà di oltre Regione, in particolare Puglia, Campania e Calabria.

Lo start, in pieno centro a Pisticci, è programmato in prima mattinata mentre le “postazioni tradizionali” nei calanchi e nel verde a ridosso del centro storico, ospiteranno tutto il proseguo dell’evento stesso, fino a sera. Non mancheranno, ovviamente, stand a tema, musica, divertimento e quant’altro in aggiunta alle gare di enduro programmate. Novità assoluta è anche uno spazio dedicato ai più piccoli, ossia ai giovanissimi centauri.

Passione, competizione e valorizzazione del territorio saranno gli ingredienti di questo magico show. Non ci resta, quindi, di fissare l’appuntamento e non mancare a questo fantastico special event che ormai, negli anni, è diventato non solo un appuntamento fisso per gli appassionati ma anche un vero e proprio momento di aggregazione, socialità e spettacolo per l’intera comunità.