Sullo spettacolare circuito cittadino di viale dell’Unicef a Potenza, il primo atto del Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport 2025 ha regalato oggi non sorprese ma certamente le forti emozioni che ci si aspettava: un pubblico numeroso ha seguito i partecipanti per tutta la durata della corsa sotto un grigio e mite cielo primaverile giusto fino all’ultima macchina in gara, organizzata dalla ASD Basilicata Motorsport con il patrocinio ed il sostegno del Comune e dell’Automobile Club di Potenza. A dare il via, con la bandiera tricolore, il presidente ACI di Potenza Moni Bevilacqua che nella prima manche ha ceduto l’onore al sindaco Vincenzo Telesca. Al termine di tre prove intense e davvero impegnative, su un tracciato di 6400 metri presidiato da oltre settanta commissari di percorso, il forte driver locale Carmelo Coviello al volante della sua fedele Osella PA21, si è confermato re della sua città aggiudicandosi la vittoria dell’8° Trofeo “Città di Potenza” , grazie ad una imprendibile seconda manche e ad un ancora più incredibile terzo passaggio per un miglior totale di 8’25.79 che lo hanno reso imprendibile dal due volte campione italiano Donato Argese, ancora una volta secondo assoluto dietro al mattatore.



“Sono felice di aver reso nuovamente onore alla mia città- ha dichiarato il driver portacolori della scuderia Progetto Corsa- il percorso è veloce ed insidioso, e con la mia auto lo abbiamo percorso con la determinazione di conservare lo scettro della corsa”. Il “barbiere volante” della scuderia Progetto Corsa, come primo classificato tra i piloti locali, ha anche vinto il primo Memorial dedicato a Francesco Solimena, ex presidente dell’Automobile Club Potenza e storico grande protagonista del motorismo lucano.



Si è dovuto accontentare della seconda piazza, comunque una prestazione positiva e sotto i 9 minuti totali, il pugliese della Fasano Corse al volante della Radical SR4 dei fratelli D’Amico, seguito sul terzo gradino del podio dal napoletano di Agerola Romeo Cioffi, su Radical Prosport con i colori della Scuderia Vesuvio. Quarto posto assoluto e primo tra le E1 Italia per Antonio Ragno, su Fiat 127 1400. L’outsider di questa edizione ed autore di una brillante prestazione davanti al pubblico di casa è sicuramente il 25enne Nicola Pio Restagno, noto speaker automobilistico e commentatore della testata Mattiperlecorse, quinto assoluto e leader tra le Vst con il minibolide kart cross Yacar del team Ciracì e con i colori della scuderia Max Racing. Sesto, sempre su kart cross, è Angelo Lucia della Greta Racing seguito, in settima posizione, da Mauro Paolillo, dominatore della Speciale Slalom su Peugeot 106. Completano la top ten di questa edizione l’under 23 della Tramonti Corse Carmine Barbone, su Formula Gloria B5 E2SS, vincitore anche del 2° Memorial “Nicola Maitilasso” , il tarantino della Max Racing Vito Ciracì, al test con il suo nuovo Kart Cross, ed il veterano locale Maurizio Pepe, sulla sua Fiat X1/9 tuta da ammirare il più bravo con le silhouette. Il lucano Nichi Icuchi e campione interregionale CPB 2024 si conferma il dominatore nel gruppo N, il più numeroso della gara, al volante della sua Peugeot 106 1.6, davanti a Gerardo Giuliano sulla stessa francesina ma in versione 1.3, ed a Domenico Laviano, su Citroen Saxo Vts 1.6. Tra le “stradali”, Giovanni Giuliano ha primeggiato in Racing Start con la sua Citroen Saxo Vts 1.6 e Carlo Romano nelle Plus su Peugeot 106 R 1.3. Tra le ladies, la potentina Paola Pepe su Citroen Saxo Vts si è aggiudicata il duello con la pluricapionessa italiana Giulia Candido (Tramonti Corse), a bordo di una Peugeot 106 1.3. Portata a termine la corsa in solitaria per Aldo Gargiulo con la Fiat 500 Sporting Prototipo Slalom, e Raffaele Pagano con la Fiat 500 bicilindrica.



La manifestazione automobilistica, era valida anche come prima prova del Campionato Interregionale "22° CPB 2025", del" 2° Trofeo dello Ionio" organizzato con l’ASD La Fenice, e del neonato Trofeo "KC2025”, promosso da Cirací Motorsport e Basilicata Motorsport e riservato ai Kart kross 600.



Delle ventitre vetture iscritte alla seconda edizione della “Turistica Sperimentale Formula Challenge” il podio è stato conquistato da Antonello Casaletto, dell’Historic Club Lupi della Lucania, su Lancia Beta Coupé, dal compagno di squadra Renato Verrastro, su Fiat 1500 coupé, e dal portacolori della Historic Club Salento Tommaso Paradiso su Fiat 500 Abarth.