Nell'ultima giornata di campionato regionale U19, il Gorgoglione, al termine di un'avvincente partita contro i rivali del Bernalda, conquista il titolo di campione regionale U19 di futsal. La squadra del Sauro compie l'impresa di scavalcare proprio nell'ultima giornata di campionato i rivali del Bernalda, che fino a quel momento erano in testa alla classifica. Una partita che aveva tutte le caratteristiche di una finale, e così è stato: il risultato finale è di 4-3 a favore del Gorgoglione, che vince il suo secondo campionato regionale U19 in tre anni.



La partita termina con il punteggio di 4-3 per i padroni di casa, e i rete sono andati: 2 reti per Issouf Diabete, 1 gol per Mario Nacucchio e 1 gol per Giuseppe Alianelli, il Capitano.



La società del Gorgoglione, a fine gara, ha dichiarato: "Questo traguardo ci vedrà, per la seconda volta in tre anni, rappresentare la regione Basilicata alle fasi nazionali della categoria U19 regionali.