La 21ª giornata di Eccellenza offre molti spunti di riflessione per un campionato che sembra indirizzato, ma non ancora chiuso definitivamente. La vittoria del San Cataldo a Lavello ha messo sotto pressione la capolista Ferrandina, impegnata in un derby carico di tensione contro il Pomarico. La gara, infatti, è stata sospesa dopo l’1-0 per i padroni di casa, con gli ospiti che nella ripresa hanno deciso di ritirarsi in segno di protesta contro la terna arbitrale, colpevole – a loro dire – di non aver convalidato un gol regolare nel finale del primo tempo.

In una dura nota stampa, la società del Pomarico attacca l’arbitraggio: “Non accettiamo l’ennesimo sopruso da parte di una terna inadeguata e completamente in confusione”. Secondo il club ospite, nel recupero del primo tempo un colpo di testa di Ventura è stato fermato sulla linea con la mano da un difensore avversario. L'arbitro, però, non ha assegnato né rigore né espulsione. Inoltre, secondo il secondo assistente e la versione del Pomarico, la palla avrebbe oltrepassato completamente la linea di porta, portando inizialmente lo stesso assistente a convalidare il gol. Tuttavia, dopo le proteste del Ferrandina e un consulto con i suoi collaboratori, l’arbitro ha incredibilmente cambiato decisione, annullando la rete e fischiando la fine della prima frazione tra l’incredulità degli ospiti.

“Può un direttore di gara andare in confusione così facilmente in una partita di Eccellenza, dove la posta in gioco era altissima? Perché non designare per un derby un arbitro esperto e di personalità? Come potrebbe la Federazione rimediare a un simile pasticcio?” si legge ancora nella nota del Pomarico, che annuncia di voler fare chiarezza sulla vicenda.

La partita, interrotta sull’1-0, sarà con ogni probabilità omologata con la vittoria del Ferrandina, che mantiene così il vantaggio di otto punti sulla seconda in classifica. Il Montescaglioso, infatti, non va oltre lo 0-0 in casa contro l’Oppido e scivola a -4 dal secondo posto. Il Tolve domina contro il Brienza, mentre il Marconia si ferma sul pari con il Tricarico. La Santarcangiolese cade ad Avigliano e perde il quarto posto in classifica.



Risultati della 21ª giornata:

Lavello 1-3 Calcio San Cataldo

Avigliano Calcio 1-0 Santarcangiolese

Elettra Marconia 1-1 Tricarico Pozzo Di Sicar

Ferrandina 1-0 Pomarico (partita sospesa)

Lykos Tolve 4-0 Brienza Calcio

Montescaglioso Calcio 0-0 Angelo Cristofaro Oppido

Oraziana Venosa 2-0 C.S. Vultur

Paternicum 4-0 Melfi 1929



Classifica aggiornata:

Ferrandina – 48

Calcio San Cataldo – 40

Montescaglioso Calcio – 36

Lykos Tolve – 35

Elettra Marconia – 33

Angelo Cristofaro Oppido – 32

Santarcangiolese – 32

Lavello – 30

Tricarico Pozzo Di Sicar – 28

Melfi 1929 – 28

Paternicum – 27

Avigliano Calcio – 26

C.S. Vultur – 24

Pomarico – 14

Brienza Calcio – 14

Oraziana Venosa – 14