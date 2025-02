Colpo di scena in vetta alla classifica: la capolista Ferrandina 17890 cade in trasferta contro il Brienza Calcio, sconfitto di misura per 1-0 grazie al gol di Abderamane al 12' del primo tempo. Una sconfitta che riapre la corsa al vertice, con il Calcio San Cataldo accorcia a sette punti in classifica.

La formazione di Bella non ha lasciato scampo al Montescaglioso Calcio, imponendosi con un netto 4-0 e scavalcandolo in classifica. La partita si sblocca al 15' del primo tempo con un calcio di rigore trasformato da Falco. Al 32' PT, un altro penalty, questa volta realizzato da Leonetti, porta il punteggio sul 2-0. Sei minuti dopo, lo stesso Leonetti firma la doppietta personale e chiude di fatto il match. Nella ripresa, al 41' ST, arriva anche il sigillo finale di Buchicchio, che fissa il punteggio sul definitivo 4-0.

Grande vittoria anche per la Santarcangiolese, che batte l’Oraziana Venosa con un perentorio 4-1. Gli ospiti trovano il vantaggio al 9' PT con Pavani, ma i padroni di casa rispondono al 19' PT con il gol del pareggio firmato Canavese. Nella ripresa, la Santarcangiolese prende il largo con Cauterucci al 18' ST, Galvani al 35' ST e, nel recupero, Nigro al 47' ST.

Nel frattempo, i Valdagrini agganciano il Marconia in classifica, approfittando del rinvio della partita tra Vultur e Marconia a Rionero. Di seguito i risultati della 20esima giornata di Eccellenza



Risultati della giornata

Angelo Cristofaro Oppido 1-0 Avigliano Calcio

Brienza Calcio 1-0 Ferrandina 17890

C.S. Vultur - Elettra Marconia (rinviata)

Calcio San Cataldo 4-0 Montescaglioso Calcio

Melfi 1929 0-3 Lavello

Pomarico 0-1 Paternicum

Santarcangiolese 4-1 Oraziana Venosa

Tricarico Pozzo di Sicar 1-0 Lykos Tolve



Classifica aggiornata

Ferrandina 17890 – 45 punti

Calcio San Cataldo – 37

Montescaglioso Calcio – 35

Elettra Marconia – 32

Santarcangiolese – 32

Lykos Tolve – 32

Angelo Cristofaro Oppido – 31

Lavello – 30

Melfi 1929 – 28

Tricarico Pozzo di Sicar – 27

C.S. Vultur – 24

Paternicum – 24

Avigliano Calcio – 23

Pomarico – 14

Brienza Calcio – 14

Oraziana Venosa – 11





