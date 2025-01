L’Academy non fallisce il primo appuntamento casalingo del 2025 e conquista su una come sempre mai doma Fortitudo Trani un successo che apre il girone di ritorno. Complice anche la lunga pausa di quasi un mese dall’ultimo impegno ufficiale, ne esce una partita non di certo spettacolare, che i rossoblù controllano lungo tutta la sua durata, alzando forse un po’ troppo presto, sul finire di terzo quarto, il piede dall’acceleratore.



Parte tuttavia forte la squadra di Putignano, collezionando subito un break di 8-0 grazie anche ad un buon atteggiamento difensivo, ma soprattutto due triple di Bolzoni e l’energia di Pugliese nel pitturato consentono alla formazione ospite di rimanere a contatto alla prima pausa. Il tecnico lucano getta nella mischia anche i due debuttanti Montiks e Tolino, mentre la tripla di Laquintana contro la zona – l’unica messa a segno dall’Academy in tutti e quaranta i minuti – serve a rimettere tre possessi tra le due squadre, confermati anche alla sirena di metà gara.



Dopo tanti errori, causati anche un po’ dalla frenesia e dall’adeguarsi al ritmo degli avversari, Buldo sblocca il parziale nel terzo quarto, Acuna in arresto e tiro (42-31) riporta il vantaggio sopra la doppia cifra e Joksimovic è il più lesto di tutti, nel pitturato, a correggere un errore di un compagno in tempo utile entro il suono della sirena di fine terzo periodo. Il settimo punto del gigante serbo aggiorna a +16 il massimo gap a favore dei padroni di casa, che non approcciano altrettanto bene il quarto periodo, subendo subito un tiro da tre ed un contropiede di Cartago successivo ad una banale palla persa a centrocampo. Il margine a favore dei potentini resta tuttavia abbastanza rassicurante anche per merito di una bella rubata di Montiks, convertita in un appoggio solitario a tabellone prima di un finale sancito dal bel canestro in entrata del giovane Stella sulla sponda tranese.



Mercoledì alle ore 20.00, sempre al PalaPergola, l’importante recupero con Francavilla della gara rinviata domenica scorsa a causa delle avverse condizioni meteorologiche abbattutesi sulla Basilicata.



Academy Basket Potenza – Fortitudo Trani 59-48 (17-12; 32-24; 48-32)

Academy: Pace 10, Perez 2, Labovic 3, Joksimovic 7, Tolino, Acuna 11, Buldo 4, Casulli ne, Laquintana 15, Montiks 7, Rosa ne, Guglielmi ne. All. Putignano, Ass. Della Monica

Fortitudo Trani: Lettini, De Palma, Ciciriello ne, Azzollini G. 9, Bolzoni 13, Pugliese 10, Logoluso, Azzollini P. 4, Stella 2, Piemontese 6, Cartago 4, Vescia. All. Caressa



Arbitri: Carella di Brindisi e Conte di San Pietro Vernotico