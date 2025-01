Simone Serafino, centrocampista classe 2002, attualmente in forza alla Santarcangiolese Calcio, squadra militante nel campionato di Eccellenza Basilicata, ha già costruito un curriculum di tutto rispetto grazie a una carriera iniziata tra i settori giovanili di squadre prestigiose e proseguita con esperienze significative nelle categorie dilettantistiche.



Una carriera in crescita: dai settori giovanili ai successi regionali.

La carriera di Serafino inizia con le giovanili della Sampdoria, dove dimostra subito le sue qualità:



Under 15: 18 presenze e 3 gol

Under 16: 22 presenze e 5 gol

Successivamente, si trasferisce all’Empoli Under 17, totalizzando 22 presenze e 1 gol, prima di approdare al Crotone Primavera 2, dove disputa due stagioni consecutive, accumulando rispettivamente 24 partite con 2 gol e 20 partite con 1 gol.



L’approdo nel calcio dilettantistico lo porta prima alla Paolana Calcio (Eccellenza Calabria), con 15 presenze, poi al Policoro Calcio (Eccellenza Basilicata), dove gioca 33 partite e realizza 2 gol. Ma è con la Santarcangiolese Calcio che Serafino raggiunge uno dei momenti più significativi della sua carriera: nella stagione in corso, ha collezionato 36 presenze, 1 gol e ben 4 assist, contribuendo alla vittoria della prestigiosa Coppa Italia Basilicata.



Un centrocampista tecnico e intelligente.

Simone Serafino si distingue in campo per tre caratteristiche principali:

Tecnica raffinata: che gli permette di gestire al meglio il pallone anche nelle situazioni più difficili.

Visione di gioco: fondamentale per creare occasioni e servire i compagni nelle migliori condizioni.

Intelligenza tattica: che lo rende un giocatore versatile e sempre pronto a interpretare le esigenze della squadra.

Queste qualità, unite a una grande dedizione al lavoro, lo rendono un centrocampista completo e affidabile, capace di fare la differenza in mezzo al campo.



Il rapporto speciale con la GC Sport Consultants.

Da tre anni, Simone è seguito dalla GC Sport Consultants, un’agenzia che si distingue per professionalità e valori come il rispetto e la fiducia reciproca. Parlando della sua esperienza, Serafino sottolinea: "La GC Sport Consultants mi ha aiutato a livello personale e professionale, garantendomi maggiore tutela del mio ruolo e del mio lavoro. Ho conosciuto persone splendide come Fabio e Mario, che fanno di tutto per aiutare i propri assistiti a migliorare, sia dal punto di vista calcistico che personale."

Questo rapporto di collaborazione ha permesso a Simone di crescere non solo come calciatore, ma anche come persona, mettendo solide basi per il futuro della sua carriera.



Uno sguardo al futuro.

Con un’esperienza già così ricca e un’etica del lavoro che lo spinge a migliorarsi costantemente, Simone Serafino è un nome da tenere d’occhio nel calcio dilettantistico italiano. La sua passione, unita alle sue indiscutibili qualità tecniche, promette ancora tante soddisfazioni per questo giovane centrocampista.



Gabriele Pio Piccolo