Dopo la vittoria conquistata sul taraflex di Napoli, la Rinascita Volley Lagonegro si appresta ad affrontare il rush finale del girone d’andata iniziando dalla sfida di domani pomeriggio, ancora in trasferta, contro la BCC Tecbus Castellana Grotte - valevole per la decima giornata di serie A3 Credem Banca – e poi concludere, domenica 22 dicembre a Villa d’Agri, contro la capolista Romeo Sorrento.



La squadra guidata da Waldo Kantor ha tutte le intenzioni di proseguire la sua striscia positiva cominciata con la vittoria sul Lecce e raccogliere altri punti preziosi in classifica.



In settimana capitan Fortunato e compagni hanno lavorato con serenità e consapevolezza, seguendo a menadito le direttive del coach argentino: “I ragazzi hanno giustamente messo nel cassetto la vittoria di Napoli, l’unico pensiero è Castellana Grotte: a loro ripeto ogni giorno che solo la partita successiva è quella che dà la possibilità di confermare quanto di buono fatto in precedenza e continuare a migliorare. Questa settimana abbiamo svolto sedute di allenamento molto intense, ci siamo concentrati sul cambio palla, i ragazzi hanno lavorato davvero con tanta voglia e concentrazione”.



L’avversario di turno, la BCC Tecbus allenata da coach Giuseppe Barbone, non sta attraversando un momento di forma particolarmente brillante: è reduce, infatti, da quattro ko consecutivi (contro Modica, Reggio Calabria, Napoli e Ortona) e l’ultimo successo è datato 10 novembre, allorquando ha sconfitto 3-0 la Vydia Viridex Sabaudia nel catino del PalaGrotte. Il roster si presenta con un’età media molto bassa, la società pugliese ha puntato su una linea verde affamata e vogliosa di mettersi in mostra sui prestigiosi palcoscenici della terza categoria. Barbone punta sulle doti offensive di Nicolò Casaro, opposto ex Macerata autore finora di 110 punti. Out per infortunio Luciano Zornetta, altra punta di diamante del mercato estivo, il club barese ha rimediato con l’ingaggio di Matteo Meschiari, schiacciatore classe 2002. L’ex di turno è Alberto Marra, centrale nato nel 1998 che ha indossato la casacca biancorossa della Rinascita nella stagione 2018/19 in A2. Altri elementi interessanti sono il giovanissimo centrale Nicolò Ciccolella (2004), il regista Stefano Cappadona (2005) e l’altro schiacciatore Leonardo Carta, uno dei protagonisti della splendida cavalcata della Tonno Callipo Vibo Valentia nella stagione 2022/23.



Una storia senza tempo, quella fra Castellana e Lagonegro: 14 occasioni di incrocio nel passato, tra serie B e A2, una sfida divenuta ormai una classica della pallavolo del Sud: “Due società che hanno fatto innamorare del volley tantissime persone – afferma con fierezza Kantor – grazie al loro movimento, molti bambini e adolescenti si sono avvicinati con entusiasmo a questo sport, e questa è una cosa di cui andare fieri. Saremo avversari sul campo, ma sarà davvero un piacere affrontare un club che ha la nostra stessa storia e filosofia”.



In ultima analisi, la classifica e l’estremo tentativo di raggiungere la qualificazione in Coppa Italia sono argomenti, al momento, lontani dai pensieri del tecnico biancorosso: “In questa fase voglio consolidare uno stile di gioco, l’approccio alle partite e agli allenamenti: solo questi aspetti permettono di giocare bene la domenica e raccogliere punti. I conti si fanno alla fine, adesso mi interessa costruire e solidificare la mentalità di squadra”.



Fischio di inizio alle ore 18.00, gli arbitri saranno i sigg. Eleonora Candeloro e Christian Palumbo, prevista la consueta diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della Legavolley di serie A.