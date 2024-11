Il grande successo ottenuto in occasione del Criterium Interappenninico Summer di Skiroll, manifestazione di carattere nazionale inserita nella stagione agonistica FISI 2024/2025 svoltasi a Terranova di Pollino (Pz) il 26 e 27 ottobre scorsi, induce una riflessione.

Una grande rappresentativa di atleti, un centinaio circa, provenienti da tutto l’Appennino accompagnati da famiglie, tecnici e dirigenti, ha allegramente invaso il comprensorio della Val Sarmento per una due giorni di sport che ha coinvolto l’intero territorio fra competizioni e momenti di condivisione e convivialità. Dodici gli sci club che hanno iscritto i loro atleti alle competizioni: Rotonda, Terranova di Pollino, Montenero, Camigliatello per il CAL, poi Alfedena, Winter Sport Club Subiaco, Barrea, Capracotta, Linguaglossa, Nicolosi, Pescocostanzo, Ski Race. Numeri importanti per il Sud Italia.

Il presidente dello Sci Club Terranova di Pollino Giovanni Izzi, che ha curato l’organizzazione delle due tappe, ha così commentato: «La gioia degli atleti, le intense emozioni delle due gare, il compiacimento e le parole di ringraziamento da parte dei genitori, dei tecnici e degli accompagnatori sono elementi tangibili di un successo che ci rende orgogliosi della Val Sarmento. Ancora oggi arrivano ringraziamenti per l'organizzazione, l'accoglienza e l'ospitalità frutto di una condivisione e collaborazione da parte di tutti».

Grande partecipazione anche da parte dei rappresentanti e tecnici federali – presenti la Consigliera nazionale Bianca Zupi, il Direttore tecnico del Settore giovanile del Fondo Paolo Rivero, il Coordinatore responsabile dei Comitati del Centro Sud Tommaso Tamburro, il membro della Commissione Fisi Arturo Como, il componente della Commissione Fisi Sci di Fondo Giorgio Tognetti, in aggiunta al presidente del Comitato FISI Calabro Lucano Salvatore Loria e del vicepresidente vicario e responsabile del settore Sci di Fondo Pino Mirarchi – e degli amministratori locali, rappresentati da Franco Mazzia, sindaco di Terranova di Pollino, Mosè Antonio Troiano, sindaco di San Paolo Albanese, e Domenico Esposito, vicesindaco di Noepoli. Presente anche il Presidente del Coni Basilicata Leopoldo Desiderio.

Bianca Zupi, consigliere federale, ha rimarcato il valore di promozione del territorio che questi eventi sportivi portano con sé: «C’è un ritorno che va oltre l’agonismo e la volontà di far conoscere la disciplina sportiva, con l’auspicabile aumento dei tesserati: è tutta l’area montana che ne trae beneficio, a livello turistico ed economico».

Sulla disciplina, i cui numeri sono in forte aumento, si è espresso il presidente del CAL Salvatore Loria: «Lo skiroll, un tempo utilizzato solo per gli allenamenti dei fondisti in assenza di neve, ha conquistato un suo spazio dando vita ad una vera e propria disciplina che trova sempre più consensi. Il limite è rappresentato dal fatto che al momento ci si allena sulle strade, con tutti i problemi connessi».

Sull’argomento interviene anche il responsabile del settore Fondo Pino Mirarchi: «Come Comitato vogliamo lanciare un appello alle istituzioni affinché prendano in considerazione la creazione di apposite piste per le gare e gli allenamenti. In tal senso, lo sci club Montenero di San Giovanni in Fiore, in collaborazione con il CAL, ha strutturato un’idea progettuale per un centro multidisciplinare sportivo da realizzare in un’area di pertinenza comunale che comprende anche la pista per lo skiroll. Serve l’impegno di tutti affinché si possano realizzare infrastrutture che, oltre ad ampliare l’offerta sportiva, siano volano di sviluppo per tutto il territorio».