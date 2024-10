È stato presentato nei giorni scorsi a Terranova di Pollino, nella sala Agorà all’interno della Casa canonica, il Criterium Interappenninico di Skiroll, manifestazione a carattere nazionale giunta alla sua 22ª edizione e inserita nella stagione agonistica 2024/2025.

La competizione è articolata in due tappe, che si svolgeranno nel fine settimana:

- sabato 26 ottobre dalle ore 11, 4° Trofeo Skiroll Pollino, gara in Tecnica Classica con partenza individuale su di un percorso di 4 km aperta a tutte le categorie;

- domenica 27 ottobre dalle ore 10, 1° Skirollcup Valsarmento, gara in Tecnica Libera con partenza Mass Start sulla lunghezza di 7 km per le categorie Giovani, Senior, Children; in Tecnica Classica con partenza Mass Start sulla lunghezza di 2 km per la categoria Pulcini.

Le gare avranno luogo sul territorio di Noepoli lungo due tratti di strada provinciale (ex S.S. 92 e S.P. 29) opportunamente chiusa al traffico.

In aggiunta alle informazioni tecniche c’è da segnalare che sabato pomeriggio, alle 16.30 in piazza Virgallita, si svolgeranno la sfilata degli atleti partecipanti e la cerimonia di premiazione, cui seguirà un momento conviviale con la degustazione di prodotti tipici locali.

L'evento sportivo, organizzato dall'Asd Sci Club Terranova di Pollino, con la condivisione della Federazione e del Comitato Calabro Lucano, coinvolge tutti i sei comuni della Val Sarmento.

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti il Presidente del Comitato FISI Calabro Lucano Salvatore Loria, il presidente dello Sci Club Terranova Giovanni Izzi, l’Assessore alle attività produttive della Basilicata Franco Cupparo, il Sindaco del comune di Terranova di Pollino Franco Mazzia, il Sindaco di San Paolo Albanese Mosè Antonio Troiano, il Vicesindaco di Noepoli Domenico Esposito.

Ai saluti istituzionali sono seguiti l’intervento del presidente Izzi, che ha illustrato il programma della manifestazione, e del Presidente del CAL Loria, il quale ha parlato dell'importanza dello sport per i giovani e del problema della carenza di strutture specifiche sul territorio con particolare riferimento alle aree sciistiche. In conclusione l'Assessore regionale Franco Cupparo ha evidenziato l'importanza strategica del turismo sportivo e ha assicurato il suo impegno nello sviluppo e nella crescita del territorio.