Continua la costruzione della squadra per il Futsal Senise, militante nel campionato di Serie B. La società, guidata dal presidente Giuseppe Cappuccio, prosegue con la sua strategia di valorizzazione dei giovani, come dimostrato negli ultimi anni, rinforzando la rosa con l'acquisto di due talenti promettenti provenienti dalla Sicilia. Dopo aver già confermato due importanti giocatori, il club annuncia l'arrivo di Claudio D’Ignoti e Simone Aiello.



Entrambi i giovani provengono in prestito dalla Meta Catania, fresca campionessa d’Italia, e si sono messi in luce nelle fila dell'Under 19 etnea. Di seguito la nota del club.



"Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di due giovani talenti per la stagione 2024/2025: Claudio D’Ignoti e Simone Aiello!

Entrambi in prestito dalla Meta Catania, campione d’Italia, che ringraziamo, arrivano con ottime referenze dalle loro esperienze nell’Under19 etnea.

Claudio, classe 2004, è un centrale difensivo che si distingue per le sue abilità in fase di palleggio ed è abile in transizione. Simone, classe 2005, è un’ala pivot rapida, con spiacciate doti offensive e un buon fiuto per il gol.

Questa sarà la loro prima esperienza in un campionato senior e siamo certi che porteranno grande valore alla nostra nuova linea verde che si appresta ad affrontare un difficile campionato!

Benvenuti ragazzi!"