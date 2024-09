Volge al termine la terza settimana di preparazione per la Rinascita Volley Lagonegro. Si avvicina a grandi passi l’esordio casalingo in serie A3 Credem Banca del 13 ottobre contro Campobasso; dunque, è quantomai necessario mettere molta benzina nelle gambe e assimilare i dettami tattici di coach Lorizio e del suo staff.



Una settimana particolarmente intensa, non a caso il mister, oltre alla canonica domenica, ha concesso un’ulteriore mezza giornata di riposo per ricaricare le batterie e ripartire come da programmi lunedì mattina.



Lavoro fisico e di prevenzione in sala pesi e tante esercitazioni tecnico-tattiche al Palasport di Villa d’Agri: in questi giorni, il coach ha insistito nello sviluppo e nella crescita d’intesa tra i vari giocatori, misurandosi con le svariate situazioni di gioco che possono accadere durante le partite. “E’ stata una settimana di lavoro particolarmente dura – spiega il centrale Gabriele Tognoni – ci siamo concentrati sulla fase gioco, specialmente in ottica degli allenamenti congiunti con gli altri club che affronteremo nei prossimi giorni. Nello specifico, la nostra attenzione si è focalizzata sulle situazioni più ordinate, come le free ball e quelle di palla alta, nelle quali bisogna restare particolarmente vigili per farle fruttare al meglio, sia in attacco che in difesa”.



Oltre che sull’aspetto tecnico, il 24enne originario di Alessandria riserva parole al miele per i suoi compagni di squadra: “Si sta creando un bellissimo feeling, tutti lavorano al massimo e questo stimola a fare sempre di più e a crescere, non a caso allenamento dopo allenamento si vedono grossi margini di miglioramento. Qui in Basilicata ho trovato un ambiente molto divertente e stimolante – prosegue Tognoni – sono veramente contento del lavoro che stiamo facendo”.



Ultime battute riservate all’immediato futuro, le prossime sessioni di allenamento: “Siamo soltanto alla terza settimana di preparazione – conclude il centrale – c’è ancora tanto lavoro da fare, dobbiamo mantenere alta l’intensità e la concentrazione, solo così possiamo arrivare lontano e centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati”.