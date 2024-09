Il primo turno di andata della Coppa Italia Regionale di Eccellenza di Basilicata si è concluso con alcuni risultati significativi, tra cui spicca la vittoria schiacciante del Calcio San Cataldo e una solida prestazione del Paternicum. Di seguito, i dettagli delle partite e dei risultati:

Angelo Cristofaro Oppido 1 - 1 AS Melfi: La partita tra Angelo Cristofaro Oppido e AS Melfi si è conclusa in parità. I gol sono stati realizzati da Mojano per l'Oppido e Fatty per il Melfi, rendendo la sfida equilibrata e aperta per il ritorno.

Calcio San Cataldo 5 - 0 Lavello: il Calcio San Cataldo ha dominato il Lavello con un netto 5-0. Le reti sono state segnate da Gerardi (6' PT e 20' ST), Cocina (26' PT), Isaia (1' ST, autorete), e Lorusso (39' ST, rigore). Una prestazione eccezionale che mette in chiaro il vantaggio per il ritorno.

Elettra Marconia 2 - 0 C.S. Vultur: l’Elettra Marconia ha ottenuto una vittoria importante per 2-0 contro il C.S. Vultur grazie ai gol di Martinez, realizzati al 22' e al 47' del secondo tempo.

Lykos Tolve 1 - 3 Tricarico Pozzo Di Sicar: il Tricarico Pozzo Di Sicar ha vinto 3-1 sul Lykos Tolve con le reti di Moyano (11' PT e 26' ST), Cutuli (13' PT), e un'autorete decreta il gol della bandiera per Lykos Tolve al 28' ST.

Oraziana Venosa 1 - 0 Brienza Calcio: l’Oraziana Venosa ha conquistato una vittoria di misura grazie a un rigore trasformato da Quacquarelli al 24' del primo tempo.

Paternicum 4 - 1 Ferrandina 17890: Il Paternicum ha prevalso 4-1 sul Ferrandina 17890 con le reti di Salvia (23' PT, rigore), Parisi (4' ST) per il momentaneo pareggio, Nardozza (6' ST e 33' ST), e Fucci (46' ST). Un risultato che sembra quasi mettere al sicuro il passaggio al turno successivo.

Pomarico 0 - 0 Montescaglioso Calcio:

Santarcangiolese 3 - 1 Avigliano Calcio: la Santarcangiolese ha vinto 3-1 contro l'Avigliano Calcio grazie ai gol di Casaccio (14' PT), Santos (15' PT), e Ortiz (20' PT per l'Avigliano). Macario ha siglato il terzo gol per i padroni di casa al 30' ST.

Il ritorno di questi ottavi di finale è previsto per mercoledì 25 settembre