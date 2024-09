Martedì 3 settembre alla ore 18 nella Sala “Arturo Lacava” del Museo Archeologico Provinciale di Potenza (Via Ciccotti) è in programma la consegna del Premio Ussi 2024 agli atleti lucani che si sono distinti, non solo per i risultati sportivi ottenuti a livello regionale, nazionale ed internazionale, ma anche per il contributo costante a diffondere i valori della lealtà e dell'impegno sociale.

Nove i premi che verranno consegnati divisi tra atleti e società. Tra questi la Basilicata Nuoto 2000, L'Academy Baslet Potrenza, Comprensorio Medio Basento Calcio a 5 Matera, il ciclista "prof" Alessandro Verre, l'hockeista Massimo Tataranni, l'atleta paralimpico Nicky Russo, i cavalieri Francesco Ciranna e Giovanni D'Arago e il calciatore Marco Berterame protagonista la stagione scorsa di un atto di grande altruismo e generosità fondamentale per salvare la vita di un collega dopo un malore in campo.

Durante la serata verranno consegnati dei riconoscimenti con collegamenti video agli atleti Francesca Palumbo e Domenico Acerenza che hanno rapprentato la Basilicata alle Olimpiadi di Parigi 2024 insieme al cronometrista Michele Amodeo e al giudice Chiara Cifarelli, nonchè a Donato Telesca impegnato nel sollevamento pesi, alle Paralimpiadi in corso di svolgimento a Parigi